Yelkende 2020 Yıldızlar Kupası optimist-laser sınıfı yarışları tescil edildi
ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, 2020 Yıldızlar Kupası optimist-lazer sınıfı yarışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edildiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan, 9-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ve salgın nedeniyle sonlandırılmak zorunda kalınan yarışların, milli takım seçme kriteri dışında bırakılarak tescil edilmesine karar verilmiştir." denildi.