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Spor Yelkende 2020 Yıldızlar Kupası optimist-laser sınıfı yarışları tescil edildi
Spor

Yelkende 2020 Yıldızlar Kupası optimist-laser sınıfı yarışları tescil edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:46:15 -
Yelkende 2020 Yıldızlar Kupası optimist-laser sınıfı yarışları tescil edildi

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, 2020 Yıldızlar Kupası optimist-lazer sınıfı yarışlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tescil edildiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2020 yılı faaliyet programında yer alan, 9-14 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ve salgın nedeniyle sonlandırılmak zorunda kalınan yarışların, milli takım seçme kriteri dışında bırakılarak tescil edilmesine karar verilmiştir." denildi.


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