YEK-G’yla yeni dönem başlıyor! Yeşil Enerji sertifikalandırılıyor

Sistem kapsamında bugün ilk yeşil enerji sertifikalandırılacak.

Ticaret yapılmaya başlanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “YEK-G için ilk organize piyasa seansı bugün başlıyor. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak” dedi. Dönmez, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede yenilenebilir enerjinin hem tüketici hem de üretici tarafında teşviki ve yaygınlaştırılması için bir dizi adım attıklarını belirterek, “Amacımız yenilenebilir enerjide destekler, teşvikler ve teknoloji gelişimine bağlı maliyet avantajının daha geniş kesimler tarafından değerlendirilmesi” ifadesini kullandı.

Üretim arttı

Yenilenebilir enerjinin geleceğin enerjisi olduğuna dikkat çeken Dönmez, “Yenilenebilir enerjiyi kaynak ve teknoloji bazında geliştirmek için YEKA’ları başlattık. Bugün yenilenebilir enerjiden elektrik üretimimiz yüzde 50’ler seviyesine geldi. Yani elektriğimizin yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşılıyoruz. Öte yandan bugün güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir kaynakları enerjiye dönüştürmek için kullanılan aksamın önemli bir kısmı yurt içinde üretiliyor” diye konuştu. Bugün Türkiye’de yenilenebilir enerjiye büyük bir rağbet olduğunu anlatan Dönmez, şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji piyasasındaki bu hareketliliği ve katılım düzeyini artırmak istiyoruz. Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) de yenilenebilir kaynakların yaygınlaştırılması için hayata geçireceğimiz yeni bir uygulama olacak. Piyasamızın ilk sertifikalı ürünü olan YEK-G için ilk organize piyasa seans günü 21 Haziran Pazartesi olacak. Bu tarihten itibaren fiyatlar Organize YEK-G piyasasında oluşacak. Hidrolik, güneş, rüzgâr, jeotermal, biyokütle bazlı kontratlarda ticaret yapılmaya başlanacak.”

Blok zincir teknolojisiyle geliştirildi

Bu sistemle birlikte yenilenebilir enerji sertifikalarının kurumsal ve bireysel tüketiciler için ulaşılabilir hale geleceğini aktaran Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretimden tüketime kadar elektrik enerjisinin kaynağını belgelendirerek tüketicilere EPİAŞ onaylı bir sistem içerisinde bunu izleme imkânı sağlayacağız. YEK-G, EPİAŞ bünyesinde, yüzde 100 yerli ve milli imkânlarla blok zincir teknolojisiyle geliştirildi. Sistemle katılımcılara şeffaf ve güvenilir bir ortam sunacağız. Sistem üzerinden üretilecek her 1 MWh’lık YEK-G Belgesine blok zincir teknolojisi kullanılarak eşsiz bir kod atanacak. Böylece YEK-G’de tüketiciler kullandığı elektriğin üretimden tüketimine kadar bütün süreçlerini takip edebilecek.”

Karbonsuz gelecek mümkün

YEK-G Sistemi ve Organize YEK-G Piyasasıyla nihai tüketicilerin yenilenebilir enerjiyi kullanarak sürdürülebilir karbonsuz bir geleceğe katkı sağlayacaklarının altını çizen Dönmez, “YEKG ile yenilenebilir enerji kaynaklarının bütün aşamalarda belgelenmesini sağlayacağız. Tüketiciler gönüllü olarak bu piyasaya katılarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi yapabilecek ve istediği kaynak tüketimini tercih edebilecek. Kurumsal ve bireysel tüketiciler bunu sosyal sorumluluk gereği yapabileceği gibi, ayrıca sürdürülebilirlik raporlarında da firmalarımız bu belgeyi karbon ayak izlerini belgelemede kullanabilecek” şeklinde konuştu.

