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Gündem 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan'| Öğrenciler çizdi sıra oylamada
Gündem

'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan'| Öğrenciler çizdi sıra oylamada

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'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan'| Öğrenciler çizdi sıra oylamada

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen “Kahramanım Mehmetçik ve Vatan” temalı resim yarışmasında finale kalan eserler halk oylamasına sunuldu.

Türkiye genelindeki öğrencilerin Mehmetçik ve vatan temasını anlattığı resim yarışmasında halk oylaması başladı.

 

MSB'den yapılana açıklamaya göre; çalışmalarına Aralık 2025’te başlanan proje kapsamında yarışma, 4 Mayıs 2026’da MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında ulusal düzeyde başlatıldı. Türkiye genelinde serbest katılımla düzenlenen yarışmaya, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri hazırladıkları eserlerle katıldı. Öğrencilerin eserleri, 25 Mayıs’ta okullara teslim edildi. Okullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda okul birincileri belirlendi. Okullar tarafından 5 Haziran’da İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine gönderilen eserler, burada oluşturulan komisyonlarca elemeye tabi tutuldu. Her ilçenin birincisi seçilerek eserler 15 Haziran’da İl Milli Eğitim müdürlüklerine teslim edildi. İl Milli Eğitim müdürlükleri ile İl Garnizon Komutanlığı temsilcilerinden oluşan komisyonlar tarafından belirlenen il birincilerinin eserleri ise 26 Haziran’da Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırıldı.

 

21 Ağustos’ta ilan edilecek

MSB karargahında 2 Temmuz’da gerçekleştirilen değerlendirmede, MSB ve MEB tarafından belirlenen alanında uzman temsilcilerden oluşan seçici kurul, eserleri temaya uygunluk, kompozisyon, tekniğe uygunluk ve özgünlük kriterleri üzerinden puanladı. Komisyon tarafından her kategoride en yüksek puanı alan 3 eser, yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncülerinin belirlenmesi amacıyla halk oylamasına sunuldu. Oylama, MSB’nin 'X' hesabından gerçekleştiriliyor. İlköğretim kategorisindeki eserler 2-7 Ağustos, ortaöğretim kategorisindeki eserler ise 7-14 Ağustos arasında halk tarafından oylanacak. Her 2 kategoride birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler, MSB ve MEB’in sanal medya hesaplarından 21 Ağustos’ta ilan edilecek. Yarışmanın ödül töreni ve sergi faaliyeti ise ilerleyen dönemde planlanacak.

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