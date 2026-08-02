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Anne sütü eşsiz: Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' açıklaması

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Anne sütü eşsiz: Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emzirme Haftası mesajında anne sütünün önemine dikkat çekerek, medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Foto - Anne sütü eşsiz: Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Foto - Anne sütü eşsiz: Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' açıklaması

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Anne sütü, yaşamın ilk günlerinden itibaren bebeğin sağlıklı büyümesini ve gelişimini destekleyen, anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendiren eşsiz bir mucizedir.

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Foto - Anne sütü eşsiz: Emine Erdoğan'dan 'Dünya Emzirme Haftası' açıklaması

Her damlasında şifa, güven ve sevgi vardır. Diliyorum ki her bebek hayata anne sütünün koruyucu gücüyle başlasın, her anne ise bu özel bağı doyasıya yaşayabilsin" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Allah başımızdan eksik etmesin

Ne güzel konuşmuşlar.Ne önemli konuyu dile getirmişler.Her cümlerleri atasözü gibi..Büyük bir bilgi birikiminin eseri.Allah uzun ömürler versin.
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