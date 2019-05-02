İstanbul'da üniversite taban puanları araştırılıyor. Yeditepe Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019. ÖSYM üniversite sınavına girecek adaylar üniversitelerin 4 yıllık ve 2 yıllık taban puanlarını ve başarı sıralamalarını merak etmeye başladı. ÖSYM 2019 YKS TYT, AYT ve YDT sınav takvimini açıkladı. Buna göre, 2019 TYT sınavı 15 Haziran, AYT ve YDT 2019 sınavı 16 Haziran’da yapılacak. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üniversitesi taban puanları 2019 araştırıyor. Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019, İstanbul Yeditepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019 ne kadar?

Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019 4 yıllık, Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019, Yeditepe Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması ÖSYM, İstanbul Yeditepe Üniversitesi taban puanları sıralaması açıklandı mı? Üniversite okuma hayali kuran milyonlarca öğrenci, YKS hazırlıklarına başladı. 2019 YKS sınav tarihleri de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde konu ile ilgili açıklama yayınlanmasa da tarihler az çok tahmin ediliyor. TYT sınavı ne zaman? Üniversiteye geçişte ilk sınav olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 AYT ve YDT sınavı 16 Haziran 2019’da yapılacak. Milyonlarca öğrenci 2019 ÖSYM YKS sınavına hazırlanırken bir yandan da üniversite taban puanlarının yanında üniversite başarı sıralası ve yüzdelik dilimleri merak etmiyor değil. İşte Yeditepe Üniversitesi 2019 taban puanları, Yeditepe Üniversitesi puanları 2019, Yeditepe Üniversitesi yüksek lisans 2019, Yeditepe Üniversitesi taban puanları 2019 2 yıllık haberleri...

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Yeditepe Üniversitesi bölümleri

Antropoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Antropoloji(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik(Fakülte)(İngilizce) (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomedikal Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Çeviribilim(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çeviribilim(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çeviribilim(İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Diş Hekimliği(İngilizce) (Burslu)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Diş Hekimliği(İngilizce) (Ücretli)

(Diş Hekimliği Fakültesi )

Eczacılık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(İngilizce) (Burslu)

(Eczacılık Fakültesi )

Eczacılık(İngilizce) (Ücretli)

(Eczacılık Fakültesi )

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi(İngilizce) (Ücretli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

Endüstri Ürünleri Tasarımı(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Felsefe(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Felsefe(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Fakülte)(İngilizce) (Ücretli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları(Fakülte)(İngilizce) (Ücretli)

(Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gazetecilik(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Gazetecilik(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Genetik ve Biyomühendislik(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Gümrük İşletme(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Gümrük İşletme(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hukuk(%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Burslu)

(Hukuk Fakültesi )

Hukuk(Ücretli)

(Hukuk Fakültesi )

İç Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)

İç Mimarlık(İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İktisat(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngiliz Dili ve Edebiyatı(İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği(İngilizce) (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

İnsan Kaynakları Yönetimi(Yüksekokul)(İngilizce) (Burslu)

(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme(İngilizce) UOLP- North Carolina Wilmington Üniversitesi (UNCW)(Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kamu Yönetimi(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı(İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Kimya Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği(İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Matematik(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Burslu)

(Mimarlık Fakültesi)

Mimarlık(İngilizce) (Ücretli)

(Mimarlık Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji(İngilizce) (Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Burslu)

(Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İngilizce) (Ücretli)

(Eğitim Fakültesi)

Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İletişim Fakültesi)

Reklam Tasarımı ve İletişimi(İngilizce) (Burslu)

(İletişim Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Rus Dili ve Edebiyatı(Rusça) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(Fransızca) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%25 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler(İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sosyoloji(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Sosyoloji(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tarih(İngilizce) (Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Tıp(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(İngilizce) (Burslu)

(Tıp Fakültesi )

Tıp(İngilizce) (Ücretli)

(Tıp Fakültesi )

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Turizm ve Otel İşletmeciliği(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(%50 İndirimli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(Burslu)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Türk Dili ve Edebiyatı(Ücretli)

(Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası Finans(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Finans(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası İşletme Yönetimi(Almanca) UOLP- FH KIEL Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (%25 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (%50 İndirimli)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce) (Burslu)

(Ticari Bilimler Fakültesi)

Koç Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

İstinye Üniversitesi taban puanları 2019

Sabancı Üniversitesi taban puanları 2019

Galatasaray üniversitesi taban puanları 2019

Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Şırnak Üniversitesi taban puanları 2019

Sakarya Üniversitesi taban puanları 2019

Konya Selçuk üniversitesi taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması yüzdelik dilimleri 2019

DGS puanları 2019 ÖSYM DGS taban puanları 2019

Atatürk Üniversitesi taban puanları 2019

Gazi Üniversitesi taban puanları 2019

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2019

Anadolu Üniversitesi taban puanları 2019

Açıköğretim taban puanları 2019

Mühendislik taban puanları 2019

İlahiyat taban puanları 2019 açıköğretim

DGS ilahiyat ilitam taban puanları 2019

Tıp taban puanları 2019

Mimarlık taban puanları 2019

Mimarlık fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

Hukuk fakültesi taban puanları başarı sıralaması ve yüzdelik dilimleri 2019

4 yıllık üniversite taban puanları 2019

2 yıllık üniversite taban puanları 2019

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2019

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları 2019

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2019

Ankara Üniversitesi taban puanları 2019

Kocaeli Üniversitesi taban puanları 2019

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2019

Ege Üniversitesi taban puanları 2019

Marmara Üniversitesi taban puanları 2019

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2019

Boğaziçi Üniversitesi taban puanları 2019

Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2019