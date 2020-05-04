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Ekonomi

Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti

Yeditepe Üniversitesi, koronavirüsle mücadelede en çok ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanlardan olan solunum cihazı üretti.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 08:41:00 -
Yeditepe Üniversitesi solunum cihazı üretti

Yeditepe Üniversitesi, Covid-19 pandemisinde en çok ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlardan acil durum/pandemi transport türü ventilatör prototipi üretti. Yeditepe Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öncülüğünde geliştirilen “7Vent” isimli prototipin teknik testleri başarıyla sonuçlandı. Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali Ümit KeskinCihaz, hastalara yüzde 100, yüzde 40 veya yüzde 21 oranında oksijen sağlar ve gerekirse PEEP (pozitif soluk verme sonu basıncı) destekler ve havayolu basınç kontrolü yaparak muhtelif elektronik uyarıları ve alarmları içerir” dedi. İmkânlar ve koşullar dâhilinde ventilatörün seri üretimini gerçekleşmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Keskin, cihazın üretim maliyetinin ise oldukça düşük olduğunu söyledi.

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