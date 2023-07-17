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Eğitim Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden Avrupa'ya "diplomasi" ziyareti
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden Avrupa'ya "diplomasi" ziyareti

Yeniakit Publisher
2023-07-17 20:34:00 -
Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinden Avrupa'ya "diplomasi" ziyareti

Yeditepe Üniversite, Erasmus ve Exchange gibi öğrenci değişim çalışmaları, yurt dışı stajları ve öğrenci gezileri gibi uygulamalarla öğrencilerini dünya vatandaşı olmaya hazırlıyor.

Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Etkinlikleri ve Kulüpler Ofisi çatısı altında faaliyetlerini yürüten Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü (Yeditepe UİK), 'Strazburg-Frankfurt Diplomasi Gezisi'nin üçüncüsünü gerçekleştirdi.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, üniversite, Erasmus ve Exchange gibi öğrenci değişim çalışmaları, yurt dışı stajları ve öğrenci gezileri gibi uygulamalarla öğrencilerini dünya vatandaşı olmaya hazırlıyor.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İşletme ve Psikoloji bölümü öğrencilerinden oluşan 12 kişilik öğrenci grubunun katıldığı 'Strazburg-Frankfurt Diplomasi Gezisi', Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS) kapsamında yapıldı.

6 diplomatik noktaya ziyaret düzenlendi

Türkiye'ye ilişkin doğru resme bakılması, Türkiye ile AB kamuoylarında Türkiye'nin AB üyeliğine desteğin artırılması ve aynı zamanda etkinlik katılımcısı öğrencilerin uluslararası çalışma alanlarını yerinde gözlemlemesi amacıyla planlanan etkinlik kapsamında, 6 diplomatik noktaya ziyaret düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Merkez Bankası, Strazburg Başkonsolosluğu, Frankfurt Başkonsolosluğu ve Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği ziyaretleri yapılan gezide AB kurumlarının çalışma prensipleri ve öncelikleri yakından incelendi.
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Türkiye Başkonsolosluğu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ortak konusu ise bölgede yaşamını sürdüren Türklerin durumları ve ülkelerin ikili ilişkileri üzerine kurulan diyaloglar oldu.

'Ufuk açıcı bir süreçti'

Açıklamada, ziyaretlere ilişkin değerlendirmesine yer verilen Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Mert Korkmaz, 'Kulübümüzün, üniversitemizin ve ülkemizin temsilini ulusal ve uluslararası ortamda geleceğin diplomat, politikacı ve hukukçu adayları olarak temsil etmek bizleri çok gururlandırdı.' ifadesini kullandı.

Etkinlik Koordinatörü Sena Güvenç de 'Özellikle Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Merkez Bankası gibi önemli kurumları ziyaret etmek Avrupa'nın siyasi, ekonomik ve yasal düzenlemelerini anlamak açısından katılımcı öğrenciler için ufuk açıcı bir süreçti.' açıklamasında bulundu.

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