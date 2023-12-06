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Gıda Yediğiniz tavuk taze mi? İşte anlamanın kolay yolları
Gıda

Yediğiniz tavuk taze mi? İşte anlamanın kolay yolları

Yeniakit Publisher
2023-12-06 07:25:00 -
Yediğiniz tavuk taze mi? İşte anlamanın kolay yolları

Tavuk, Türkiye'deki birçok insan tarafından sık sık tüketilen besinler arasında gösterilebiliyor. Öte yandan bozulmuş tavuk, sağlık açısından zararlı olarak ön plana çıkabiliyor. Ayrıca yenilen besinin taze olup olmadığını anlamanın bazı kolay yolları da bulunuyor. İşte detaylar…

Tavuk, Türkiye'de birçok insan tarafından sevilerek tüketilen besinlerden biri olarak ön plana çıkabiliyor. Nitekim haşlama, fırında veya farklı bir şekilde pişirilse de vazgeçilmez besinler arasında gösterilebiliyor. Ancak bozulmuş tavuk, sağlık açısından tehdit oluşturabilir. Ayrıca bu noktada, bozulmuş tavuğu anlamanın bazı kolay yolları da bulunuyor.

TAZE TAVUK BELİRTİLERİ

Satın alınan tavuğun taze olduğunu veya olmadığını anlamanın bazı kolay yolları bulunuyor. Bu nedenle tavuk satın almadan önce, söz konusu yöntemlere dikkat edilmesi tavsiye ediliyor. İşte tavuğun taze olup olmadığını anlamanın kolay yollarından bazıları şu şekilde;

 Taze tavuğun rengi, pembe ve beyaz olarak belirtiliyor. Öte yandan tavuk derisi, sarıya benzer veya gri renge dönmüşse uzak durulmalı.

· Tavuktan ekşimsi ve ağır bir koku geliyorsa, taze olmadığını gösterir. Çünkü bozulmaya başlayan tavuk, ekşimsi ve ağır bir koku yayar. Bu durumda o tavuktan uzak durulması gerekir.

 
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