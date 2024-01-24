Yediğiniz köfteden akrep çıksa ne yaparsınız? Şikayetin böylesi görülmedi

Çözüm platformu Şikayetvar, 2023 yılı verilerini açıkladı. Aylık ortalama 28 milyon ziyaretin gerçekleştiği platformda bir yıl içerisinde 520 bini aşkın şikayet çözüme kavuştu. En çok şikayet; e-ticaret, finans ve internet servis sağlayıcılarına gelirken, Trendyol, WhatsApp ve Instagram en çok merak edilen markalar oldu.

En çok memnuniyet emlak ve inşaat sektörüne

2023’te müşterisini en çok memnun eden sektör yüzde 51'lik memnuniyet oranı ile emlak ve inşaat sektörü oldu. İnternet platformları yüzde 48 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken mobilya ve ev tekstili üçüncü, gıda sektörü dördüncü sırada yer aldı.

En çok şikayet artışı yetkili servislere!

Verilere göre, bir önceki yılla kıyaslandığında şikayet sayısının en çok arttığı kategori yüzde 927 şikayet artış oranıyla yetkili servislerle (beyaz eşya) ilgili oldu. Finansal yatırım danışmanlık şirketleri yüzde 866 şikayet artış oranıyla ikinci sırada yer alırken onu bilgisayar bileşenleri ve iç donanım markaları izledi.

E-ticarette en çok nelerden şikayet edildi?

Sipariş edilen ürünün haber verilmeden iptal edilip yüksek fiyattan satışa konulması, görseldeki ürün ile teslim edilen ürünün farklı olması ve kalitesiz ve ayıplı ürün gönderilmesi e-ticaret sektörüyle ilgili en çok şikayet konular oldu.

En çok şikayet İstanbul’dan…

Nüfus ortalamasına göre 2023’te bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 77.4 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara ve İzmir izledi. Şikayetvar verilerine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Hakkari, Adıyaman ve Kars olarak sıralandı.

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İşte ilginç bir şikayet:

“Köftemden akrep çıktı”

“Bilinen bir köfteciden sipariş ettiğim ürünümün içinden canlı akrep çıktı. Canlı bir akrep! Kardeşlerimin yemeğindeydi çocuklar korkularından ne yapacaklarını bilemeyip yoğurdun içine atmışlar bir can bu kadar basite alınmamalı. Ağır bir yaptırım istiyorum; ilaçlama veya ceza… Böyle bir şey olamaz bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler… İlaçlama vs. Ama gerçek bir yaptırım istiyorum.”