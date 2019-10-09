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YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti ne kadar?

YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS-3 başvuru ücreti ne kadar? YDS-3 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/3) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS-3 başvuru kılavuzu yayınlandı. 2019 YDS-3 son başvuru tarihi ne zaman? 2019-YDS/3 sınavı ne zaman yapılacak?

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
YDS başvuru 2019 YDS-3 başvuru ücreti ne kadar?

YDS başvuruları nasıl yapılır? YDS-3 başvuru ücreti ne kadar? YDS-3 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YDS sınavı ne zaman? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/3) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS-3 başvuru kılavuzu yayınlandı. 2019 YDS-3 son başvuru tarihi ne zaman? 2019-YDS/3 sınavı ne zaman yapılacak? 

Son dakika gelişmesine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı yaptığı duyuruda 2019 yılı Yabancı Dil Sınavı başvuru süreci başladığını açıkladı. YDS-3 başvurusu yapacak adyalar başvurularını 09 EKim 2019 tarihi ile 16 EKim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirecek. 2019 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/3), 01 Aralık 2019 tarihinde uygulanacaktır. YDS/3 için sınav ücreti 120 TL.

YDS başvuru ücreti nereye ödenecek?

Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

 

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 10:25
  1. YDS başvuru 2019
  2. YDS-3 başvuru ücreti ne kadar?
  3. yds 3 sınavı ne zaman
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