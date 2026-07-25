Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'dan ezber bozan açıklama: Organik uygulama formülü için 'daha fazla vitaminli'...

Uzun depolama süresi. Isı ve ışık. Sebzenin kesildikten sonra bekletilmesi Suda uzun süre tutulması. Aşırı pişirme formülü uygulaması... Kısacası "organik mi?" sorusu kadar "ne kadar taze?" sorusu da önemlidir. Organik hayvancılıkta hayvanların beslenmesi, yaşam koşulları ve antibiyotik kullanımı daha sıkı kurallara bağlıdır. Bazı araştırmalar organik süt ve ette omega-3 yağ asidi oranının biraz daha yüksek olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu farkın sağlık açısından büyük ve kesin bir üstünlük oluşturduğu henüz kanıtlanmış değildir. Organik üretimin daha önemli katkısı, hayvanlarda rutin antibiyotik kullanımını sınırlaması ve antibiyotik direnciyle mücadeleye destek olması olabilir. Organik beslenen kişilerde bazı araştırmalarda daha düşük obezite, diyabet veya bazı kanser riskleri bildirilmiştir. Fakat burada önemli bir karışıklık vardır. Organik gıda tüketen kişiler genellikle daha fazla sebze ve meyve yer, daha az sigara içer, daha fazla egzersiz yapar ve sağlıklarına daha çok dikkat eder. Dolayısıyla görülen faydanın ne kadarının organik gıdadan, ne kadarının genel yaşam tarzından kaynaklandığını ayırmak kolay değildir. Bugün için organik gıdanın tek başına ömrü uzattığını veya kronik hastalıkları kesin olarak önlediğini söylemek mümkün değildir. ORGANİK DEĞİLSE YEMEYELİM Mİ? Organik ürün bütçenizi zorluyorsa geleneksel sebze ve meyveyi gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.Çünkü sebze ve meyve yememenin zararı, üzerlerinde izin verilen sınırlar içinde bulunabilecek pestisit kalıntılarının oluşturduğu olası riskten çok daha büyüktür.Ürünleri akan su altında iyice yıkamak, dış yapraklarını ayırmak, gerektiğinde kabuklarını soymak ve beslenmede çeşitlilik sağlamak maruziyeti azaltabilir.Organik ürün tercih edebiliyorsanız özellikle sık tükettiğiniz, kabuğuyla yediğiniz ve iyi yıkanması zor olan ürünlerde organik seçmeniz makul olabilir.