Hull City’den Konyaspor’a farklı tarife
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City, Slovenya kampında oynanan hazırlık maçında Konyaspor’u 3-0 mağlup etti. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisi, Aluminij Sports Park’ta oynanan karşılaşmadan net skorla galip ayrıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Hull City karşısına çıktı.
İngiliz ekibi, mücadeleye etkili başlayan taraf olurken skor üstünlüğünü ilk yarıda yakaladı.
ENİS DESTAN PERDEYİ AÇTI
Hull City, 28. dakikada Enis Destan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Bu gol, karşılaşmanın ilk yarısındaki skorun da belirleyicisi oldu.
ARİF BOŞLUK KENDİ KALESİNE ATTI
İkinci yarıda farkı artıran gol Konyaspor’dan geldi.
dakikada Arif Boşluk’un kendi kalesine gönderdiği top sonrası Hull City skoru 2-0 yaptı.
SON SÖZ ABU KAMARA’DAN
İngiliz temsilcisi, 73. dakikada Abu Kamara’nın golüyle farkı 3’e çıkardı.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Hull City, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.
HULL CITY HAZIRLIK MAÇINDA GÜVEN VERDİ
Premier Lig’e yükselen Hull City, Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni sezon öncesi form grafiği açısından olumlu sinyal verdi.
Konyaspor ise Slovenya kampındaki hazırlık sürecinde eksiklerini görme fırsatı buldu.