YDS 2 soruları cevapları ne zaman açıklanır 2021? ÖSYM 2021 YDS/2 soru ve cevapları sorgulama ekranı

YDS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) başvuruları başvurular, 20 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. YDS başvurusunda bulunan adaylar 2021 YDS/2 sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde yapılıyor. : Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. 2021 YDS/2 sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılacak. YDS sınav süresi ise 180 dakika olacak.

2021 YDS/2 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2021 YDS/2 soru ve cevapları sınav sonrası açıklanması bekleniyor. ÖSYM YDS sınavına ilişkin soru ve cevapları genellikle sınavdan bir gün sonra açıklamakta.

YDS testlerinde hangi dillereden soru sorulmakta?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri ile sadece ÖSYM e-Sınav Binalarında elektronik olarak uygulanacak Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinden sınava giren adaylara çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacaktır.

Diğer dillerde sınav, yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Diğer dillerden sınava giren adaylar Sınava Giriş Belgelerindeki Sınava Giriş Kodunu kendilerine verilen soru kitapçığının üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, cevaplarını, kitapçıklarındaki ilgili alanlara yazacaklardır. Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına ilgili alana işaretleyeceklerdir.

YDS’den başarılı olmak için kaç puan almak gerekir?

Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir. Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 55, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların da 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.

YDS sınavı nedir?

YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.