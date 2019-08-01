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Yazın sağlıklı kalmanın 10 kuralı

Yaz aylarında beslenme alışkanlıklarına küçük dokunuşlar yapmanın zamanı geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gönül Tuba Ciğerli, artan hava sıcaklıklarının birçok hastalıkları da beraberinde getirdiğini söyledi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
Yazın sağlıklı kalmanın 10 kuralı

Yaz aylarında beslenme alışkanlıklarına küçük dokunuşlar yapmanın zamanı geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gönül Tuba Ciğerli, artan hava sıcaklıklarının birçok hastalıkları da beraberinde getirdiğini söyledi.


Yaz aylarında sağlıklı kalmanın 10 altın kuralını açıklayan Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gönül Tuba Ciğerli, su tüketiminden yağlı yiyeceklere, et tüketiminden tuzlu besinlere kadar bir çok konuya açıklık getirdi. Ciğerli, "Artan hava sıcaklıkları ile birlikte vücudumuzda sıvı kaybı oluşacaktır. Bu nedenle günde ortalama 2-2,5 litre su tüketilmelidir. Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekiyor. Özelliklekızartılmış, kavurma, salamura, tuz içeriği yüksek olan besinler yerine tercihi daha hafif besinlerden yana kullanılmalı. Kızartma yerine fırında, ızgara, haşlama olarak yemekler tüketilmeli. Yazın et tüketimini de sınırlandırmak gerekiyor. Fazla yağlı yiyeceklerin yaz mevsiminde sindirimi çok daha zordur. Hastalıkları olan kişilerin özellikle havaların ısınması ile birlikte şikayetlerinde de artış görmekteyiz. Özellikle hipertansiyonu olan kişilerin daha dikkatli olması gerekmektedir. Turşu, peynir gibisalamura besinlerin tüketimi sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.


Sebze ve meyve tüketiminin arttırılması gerektiğini ifade eden Ciğerli, "Az yağlı yapılmış sebze yemeklerini mutlaka bir öğünde yer vermeli. Günde 5-9 porsiyon önerilen meyve-sebze porsiyonudur. Yapılan en önemli hataların başında şekerli içecek tüketimi gelmektedir. Şekerli içecek içildiğinde o anlık kendimizi iyi hissetmemizi sağlarken, uzun sürede yaşanan susuzluk ve açlık duygusu kaçınılmazdır. Şekerli içecek yerine ayran, maden suyu, evde yapılmış şekersiz komposto, limonata gibi doğal içecekler tercih edilmelidir. Yemek saatlerini de çok geçe bırakmadan gerçekleştirmelidir. Öğün saatlerinin atlanmaması da önemlidir. Kişiye bağlı değişmekle birlikte 3 ana 3 ara öğün şeklinde beslenmeye özen gösterin. Fiziksel aktivite haftada 3-4 gün 30- 45 dakikalık egzersizler halinde olmalıdır. Fiziksel aktiviteyi hayat tarzı halinize getirmelidir" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 12:10
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