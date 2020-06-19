Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yaz mevsimi ile birlikte sebze ve meyve çeşitlerinin çoğaldığına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, "Eğer herhangi bir kronik hastalığınız yoksa bütün meyvelerden ölçülü miktarda tüketmeyi öneriyoruz. Ancak bazı meyvelere dikkat edilmesi gerekiyor. Karpuz, incir ve üzüm, bu üçü çok fazla fruktoz içerdiği için fazla tüketimini önermiyorum” dedi.

Tezgahların çeşit çeşit sebze ve meyvelerle renklendiği bugünlerde Medical Park Elazığ Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Kübra Tekay, tüketim konusunda bilgilendirme yaptı.

Fruktoz içeren meyveleri dikkatli tüketin

Yaz mevsiminde özellikle meyveye dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Diyetisyen Tekay, “Eğer herhangi bir kronik hastalığınız yoksa bütün meyvelerden ölçülü miktarda tüketmeyi öneriyoruz. Ancak bazı meyvelere dikkat edilmesi gerekiyor. Karpuz, incir ve üzüm, bu üçü çok fazla fruktoz içerdiği için fazla tüketimini önermiyorum. Kan yağlarında artışa neden olup insülin direncini bozabiliyor. Bu yüzden bunları ölçülü miktarda tüketilmesini istiyoruz. Üzüm diğer meyvelere göre 30-50 kat daha fazla antioksidan içerirken üzüme özellikle diyabet hastalarının dikkat etmesi gerekmektedir. Yüksek miktarda fruktoz içerip aynı zamanda yüksek glisemik indeksi olduğu için diyabet hastalarında problem oluşturabiliyor. Bunun yerine diyabet hastalarına yeşil erik öneriyoruz. Yeşil eriğin hem çözünür posa miktarı fazladır hem de glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerinde ani oynamalar yapmaz” ifadelerini kullandı.

Kiraz migren ataklarına karşı koruyucu

Ödem problemleri yaşayanların ve hipertansif bireylerin ‘sarı meyve grubu’ adı verilen şeftali, kayısı, kavun ve muz gibi meyveleri tüketmelerini öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tekay, ödem problemlerine iyi gelen bir diğer meyvenin ise kiraz olduğunu belirterek“Sapından kendisine kadar bol yararı olan kiraz, yüksek demir içeriği sayesinde kan yapımını desteklerken migren ataklarına karşı da koruyucudur. İçinde bulunan ’kuarsetin’ maddesi ile bağışıklık sistemini güçlendirir ve alerjik hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda kadınlarda regl dönemlerinde oluşan şişkinliğin giderilmesine de yardımcıdır. Bu dönemde yine sıcaklardan dolayı bulantı, kusma, tansiyon, hipoglisemiler ve ödem görülebiliyor. Tansiyon ve ödem gibi problemler için özellikle tuzlu yemeyi önermiyorum. Bol su tüketimini ve özellikle günde yaklaşık 2.5 litre su tüketimini öneriyoruz. Bu şekilde hem yeni normalleşme döneminde hem yaz sıcaklarında dikkat ederseniz bedeninize iyi bakmış olursunuz”diye bilgi verdi.