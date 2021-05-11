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Gündem Yazılışının onuncu yılı, çöpe atılışının ikinci ayı! Eşcinsel azgınlar İstanbul Sözleşmesi için buluştu
Gündem

Yazılışının onuncu yılı, çöpe atılışının ikinci ayı! Eşcinsel azgınlar İstanbul Sözleşmesi için buluştu

Sosyal medya platformu twitterda buluşan eşcinsel azgınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesi ile yürürlükten kaldırılan İstanbul Sözleşmesi'nin '10. yılını' kutladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 22:10:00 - 2021-05-11 22:31:04
Yazılışının onuncu yılı, çöpe atılışının ikinci ayı! Eşcinsel azgınlar İstanbul Sözleşmesi için buluştu

 Yeniakit.com.tr 

Eşcinsel sapkınların önünü açarak 'özgürlük' alanlarını genişletip, topluma ahlaksızlık pompalanmasına fırsat veren İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, azgın azınlık tarafından hala kabullenilemedi.

Çöpe atılmasını bir türlü hazmedemediler!

Eşcinsel sapkınlarla, adeta toplum ahlak yapısına düşman olan eşcinsel seviciler, sosyal medyada buluştu. Feshedilmiş bir sözleşmenin 10. yılını kutlayacak kadar gerçeklerden uzaklaşmış grup, eşcinsel sapkınları güzellemeyi sürdürdü.

İğrenç 'İnsan'ların yaptığı paylaşımlardan bazıları:


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