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Yazılımcılar İstanbul’da buluştu

Girişimcilik ve test uzmanlığı süreçlerine katılıp, projedeki katılımcılar arasından seçilen 100 yazılımcı, sertifika ve ödüllerini Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un elinden aldı.

16 Ekim 2018 Salı 10:08
Yazılımcılar İstanbul’da buluştu

Turkcell, yazılım eğitimlerini sürdürüyor. Turkcell’in TOBB ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle; yazılım konusunda eğitmek, mobil uygulamalar geliştirmelerine destek olmak, kadınların bu alanlarda istihdam kapasitesini ve girişimciliğini artırmak için hayata geçirdiği “Geleceği Yazan Kadınlar Projesi”ni tamamlayanlar sertifikalarını aldı.

Eğitimi tamamladılar

Proje içinden seçilen ve Turkcell tarafından ürün ve servisleri test etmek için istihdam edilen 100 kadın yazılımcı İstanbul’da iki günlük bir kampta buluştu. Etkinlikte, seçim ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlamış, ‘test uzmanı’ olma yetkinliğine ulaşmış 100 kadın, eğitimciler ve Turkcell yetkilileriyle bir araya geldi. Etkinlikte verilen eğitimlerin yanı sıra, Turkcell’in ürün ve servislerindeki yeni vizyonu ve gelecek planları iki gün boyunca yazılımcı kadınlarla ele alındı.

Etkinliğin ikinci gününde, Geleceği Yazan Kadınlar projesinin yaklaşık bir yıl süren eğitim ve test sürecini başarıyla tamamlayan yazılımcı kadınlara sertifika ve ödülleri Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz tarafından verildi.

İş üretmeye hazırlar

Törene video mesaj ile katılan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da yazılım uzmanı testçi kadınlara seslendi. Terzioğlu, “Biz Geleceği Yazan Kadınlar projemizin sürdürülebilir olması hedefiyle yola çıktık. Amacımız teknolojiyle ilgilenen kadınların yazılım çağına dair en üst donanımları kazanmalarıydı. Başlangıcından bu yana daha bir yıl kadar geçmiş olmasına rağmen, kadınlarımız Endüstri 4.0 dönemine yaraşır bir eğitimi tamamladı, bilgileri somut projelerde kullanabilir hale geldi ve başarılı olan 100 kadınımız Turkcell için iş üretme aşamasındalar. Sertifikaları bu çalışkan kadınlarımıza teslim etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:08
  1. İstanbul
  2. Turkcell
  3. TOBB
  4. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu
  5. Geleceği Yazan Kadınlar Projesi
  6. Geleceği Yazan Kadınlar
  7. Turkcell Dijital Servisler
  8. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz
  9. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

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