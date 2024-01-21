  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem'in vaatleri havada kaldı! İmamoğlu da fark etti...

Yapay zeka gelişiminin önüne geçebilir! DeepLearning Ng: Türkiye'deki gelişmeler beni heyecanlandırıyor

Rusya indirim kararı aldı! Rusya'da petrol ilerleyişi: Rusya'nın petrol gelirleri altı ayın ilk yarısında geriledi

Babasını sırtından bıçaklayarak öldürmüştü: Nedeni ortaya çıktı!

Yerli ve milli projeler yeni döneme damga vuracak... Türkiye, gözünü "derin uzay" ve Ay Projesi'ne çevirdi

Uluslararası tankerler bölgedeydi! Petrol rafinerisinde patlama!

Antalya sahillerinde ürküten olay: 5 günde 6'ncı ceset bulundu

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Gemi trafiği durduruldu

Alper Gezeravcı Uzay İstasyonu'nda: Hangi deneyleri yapacak?

Batı'da kırmızı alarm: Ruslar, Ukrayna'yla savaşta siber saldırılar yapacak!
Dünya Yazılım devinin CEO'sunu taşıyan kafesin halatı koptu, kutlama gecesinde can verdi!
Dünya

Yazılım devinin CEO'sunu taşıyan kafesin halatı koptu, kutlama gecesinde can verdi!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 22:31:00 -

Hindistan’da yazılım şirketi Vistex’in düzenlediği kutlama gecesinde şirketin CEO’su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla’yı taşıyan demir kafesin halatı koptu.

Hindistan’da yazılım şirketi Vistex’in düzenlediği kutlama gecesinde şirketin CEO’su Sanjay Shah ile Başkanı Vishwanath Raju Datla’yı taşıyan demir kafesin halatı koptu. Yaşanan aksilik sonucu 4,5 metre yükseklikten düşen Shah hayatını kaybederken, Datla’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Hindistan’ın Hyderabad şehrinde Vistex adlı bir yazılım şirketinin kutlama gecesi faciaya dönüştü. Şirketin gümüş jübile kutlamaları sırasında CEO Sanjay Shah ile Başkan Vishwanath Raju Datla sahneye görkemli bir giriş yapmak isteyerek, havai fişeklerle süslenen demir kafesin içine girdi.

Kafesin sahneye indirildiği esnada halatlarından birinin kopması sonucu CEO Shah ve Başkan Datla 4,5 metre yükseklikten yere düştü. Kazada CEO hayatını kaybederken, Başkan Datla’nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kutlamaya katılanların çektiği görüntüde aşağıya indirilen kafesin tekrar yukarı çekildiği, bir süre sallandıktan sonra ise halatın koptuğu ve 2 yöneticinin de sahneye düştüğü görülüyor. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23