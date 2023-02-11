Yazıklar olsun size! Yardım eden Burak Yılmaz'a neler demişler neler

Türkiye, yaşanan depremin ardından kenetlendi. Enkaz altından canlarımız kurtarılmaya çalışılırken, bir yandan da depremzedelere yardım etmek için seferber olundu.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard forması giyen, sosyal medyada bir yayına katılan Burak Yılmaz da Hollanda halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim." dedi.

"Bana bir ton küfür geliyor"

Yılmaz, "Bana bugün 'Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun' diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yayınızdayım Ben, Ahbap'a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya'ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story'e mi koyayım? Ben şov yapmam." diye konuştu.

Burak Yılmaz ayrıca, 50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili de konuştu.

Yılmaz, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum." dedi.