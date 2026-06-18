Sabancı o şirketini Almanlara sattı!

Sabancı Holding, Türkiye yapı malzemeleri sektörünün lider şirketlerinden Akçansa’daki yüzde 39,72 oranındaki paylarının tamamını, uzun yıllardır ortaklık yürüttüğü küresel çimento devi Alman Heidelberg Materials’a 427,8 milyon doları aşan bir bedelle sattı.

Sabancı Holding, çimento sektöründeki en önemli iştiraklerinden biri olan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki ortaklık yapısını kökten değiştirecek dev bir hamleye imza attı.

Holding, Akçansa bünyesinde sahip olduğu yüzde 39,72 oranındaki payların tamamını, şirketin diğer ana ortağı Heidelberg Materials'a devrettiğini açıkladı.

Finans piyasalarında büyük yankı uyandıran bu stratejik işlemin toplam bedeli 427.882.713 USD olarak belirlendi.

Uzun yıllardır Akçansa çatısı altında dengeli bir ortaklık yürüten iki gruptan Heidelberg Materials, bu satın almayla birlikte şirketteki hakimiyetini ve operasyonel ağırlığını en üst seviyeye çıkarmış oldu.