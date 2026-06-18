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Ekonomi Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro
Ekonomi

Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro

Yeniakit Publisher
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Ülkeden kaçış yolu arayanlara duyurulur! Avrupa’da 100 avro, Türkiye’de 60 avro

Avrupa Birliği'nde 100 avroya dolan aynı hizmet ve harcama sepeti, Türkiye'de sadece 60 avroya karşılık gelen Türk lirası ile satın alınabiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Satın Alma Gücü Paritesi, Hane Halkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçükse "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin 2025 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 60 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 60 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

 

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 6 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk ve Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İzlanda, en düşük ülke ise 55 ile Kuzey Makedonya oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 156 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

 

Diğer alt gruplar bazında ise bilgi ve iletişim ekipmanları endeksi 118 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin fiyat düzeyi endeksi, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 77, giyim grubunda 62, lokanta ve oteller grubunda ise 78 oldu.

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri fiyat düzeyi endeksleri 2025 yılı için şöyle:

 

Ülke/Bölge      Değer

İzlanda            174

İsviçre            171

Danimarka       140

 

İrlanda            136

Lüksemburg    132

Norveç            129

İsveç                121

 

Finlandiya       121

Belçika            116

Hollanda         116

Avusturya        113

 

Fransa              110

Almanya         108

Estonya           101

Avrupa Birliği          100

 

İtalya   97

Malta   92

İspanya92

Çekya  89

Slovenya         89

Güney Kıbrıs   89

Yunanistan      87

 

Portekiz           87

Slovakya         85

Letonya           83

Litvanya          83

Hırvatistan       78

 

Macaristan       78

Polonya           73

Arnavutluk      73

Sırbistan          68

 

Karadağ           66

Romanya         65

Bulgaristan      63

Türkiye            60

Bosna-Hersek  59

Kuzey Makedonya       55

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