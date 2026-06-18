‘Rehberim Peygamberim’ ödülleri sahiplerini buldu

Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması Ödül Töreni, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımının gösterisiyle başladı. Programda gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, imam hatip okullarının, bundan 75 yıl önce ihlas ve samimiyetle bir avuç inanmış insanın ektiği tohumların çınara dönüşmüş hali olduğunu söyledi. Mahmut Celaleddin Ökten’in “çift kanatlı” diye hayalini kurduğu gençlerin, bir kanadında ukbayı bir kanadında dünyayı taşıyan gençler olduğunu belirten Ceylan, “Biz bir taraftan tarihi, coğrafyayı, teknolojiyi biliyoruz, biz tarafından da nebinin izinde istikamet üzere bir hayat sürmeye gayret ediyoruz. 21. Yüzyılın sahabeleri olarak hadisi şeriflerini ezberliyor ve hayatımıza tatbik etmeye çalışıyoruz. Bizler, emri-bil maruf ve nehy-i anil münkeri’n yaşayan elçileriyiz. Peygamberimizi iyi tanımak, sünnetini yaşamak ve yaşatmak için mücadele ediyoruz” diye konuştu.