‘Rehberim Peygamberim’ ödülleri sahiplerini buldu

İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün de Peygamber Efendimizin bir Müslümanın hayatında en güzel örnek olduğunu söyledi. Akgün, “Dinimiz bize hayatı güzel bir şekilde yaşamayı, ahlaklı olmayı ve birbirimize iyi davranmayı öğütler. Bu muamelatı öğrenmek için de Peygamber Efendimizi tanımak, bilmek, sosyal hayatına tanık olmak; hadisi şerifleri anlamak çok önemli, çok değerli” dedi. Programa katkı vermekten çok mutlu olduklarını belirten Akgün, “İbn Haldun Üniversitesi olarak hem modern bilimlerde hem de kendi kültür ve medeniyetimizin köklerinden gelen değerlerle birleştirerek iyi bir eğitim modeli ortaya koymak üzere çabamız var. Bu amaçla birçok projeye ortaya oluyoruz, eğitimin her kademesinde çabalarımız var.