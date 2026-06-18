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Gündem Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular
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Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Nizamiye Eğitim Kurumları Kurucusu Araştırmacı & Yazar Muhammed Şevket Gökşan Hoca, sosyal medyada paylaştığı metin ile psikiyatri hastası kızının iftiraları sonrası Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çeken tetikçi Timur Soykan’a tokat gibi sorular sordu. Gökşan Hoca yazısını “Biz bu soruların cevabını da sizin derdinizin çocuklar değil İslam, Müslümanlar ve onların değerleri olduğunu biliyoruz. İslam’a karşı yürüttüğünüz mücadelede başarılı olamayacaksınız” sözleriyle tamamladı.

Pskiyatri hastası kızının iftiraları ve laikçi yobazların baskısı ve sözde gazeteci kılıklı tetikçilerin  operasyonları ile atıldığı cezaevinde 3.5 yıl çile çeken Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın uğradığı haksızlık, Akit’in de etkili yayınları sonrası ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Karar Müslüman camiada büyük sevince neden olurken Nizamiye Eğitim Kurumları Kurucusu Araştırmacı & Yazar Muhammed Şevket Gökşan Hoca, Gümüşel Hoca’ya operasyon çeken gazeteci kılıklı tetikçi Timur Soykan’a tokat gibi sorular yönetti.

Gökşan Hoca’nın kaleme aldığı metin şöyle

“Ahlak fukarası, müfteri ve İslam karşıtı Timur Soykan, Şizofreni teşhisi bulunan bir kişinin, Wattpad gibi çukur bir uygulamadan etkilenerek ortaya attığı yalan ve iftiraları hiçbir araştırma yapmadan gerçekmiş gibi haberleştirmen gazetecilik değil, ahlaksızlıktır.

O FOTOĞRAFLARIN DÜĞÜN FOTOĞRAFI OLMADIĞINI BİLMİYOR MUSUN

Şimdi sana soruyorum: 1. Kur’an’a geçme programında çekilmiş gelinlik fotoğraflarının düğün fotoğrafı olmadığını bilmiyor musun?

2. Kızın kendi beyanlarında da itiraf ettiği üzere, Wattpad çevresinden etkilenerek kurguladığı; farklı zamanlarda, tuzaklarla elde edilen, bağlamından koparılan, ekleme ve çıkarmalar yapılan ses kayıtlarının Yargıtay ve istinaf mahkemelerince hukuka uygun delil olarak kabul edilmediğini bilmiyor musun?

3. Bu dosyada, çelişkilerle dolu iddia sahibi beyanları dışında hiçbir somut delil, belge veya güvenilir tanık bulunmadığını bilmiyor musun?

HEM HUKUKA HEM AHLAKA AYKIRI OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUN

4. Özel bir hastaneden alınmış, imzasız ve tartışmalı bir doğum belgesini esas alırken; yedi uzman doktorun imzasını taşıyan devlet hastanesi heyet raporunu görmezden gelmenin hem hukuka hem de ahlaka aykırı olduğunu bilmiyor musun?

5. Kızın tek taraflı beyanlarıyla oluşturulan iddianameyi esas alarak Yusuf Hoca ve Kadir Hoca’ya saldırdın. Oysa Yargıtay, yerel mahkeme kararını ve iddianamenin temelini oluşturan değerlendirmeleri birçok noktadan bozdu. Yargıtay kararından neden hiç bahsetmedin? Yargıtay kararının, iddianameden daha üstün bir hukuki değer taşıdığını bilmiyor musun?

SİZİN DERDİNİZ İSLAM VE MÜSLÜMANLAR

Tetikçi gazetecilik yapan Timur Soykan; bu olayla ilgili;

* Düğüne katılmış binlerce insan ve onlarca ilim ehli âlim,

* Söz konusu fotoğrafları çeken ve bunların benzerlerinden binlercesini gösterebileceğini ifade eden fotoğrafçı,

* Yedi doktorun imzasını taşıyan ve kızın evlilik yaşında olduğunu ortaya koyan devlet hastanesi heyet raporu,

* Çok sayıda tanık ve şahit,

* İddia sahibinin savcılık ve mahkeme ifadelerindeki sayısız çelişki,

* Ve 8 yıl boyunca devam etmiş, ortada duran bir evlilik hayatı, varken; Nasıl oluyor da birtakım insanların tuzağına düşürülmüş, bugün 30 yaşında olan bir kadını hâlâ “6 yaşındaki çocuk” olarak pazarlamaya devam ediyorsunuz? Biz bunun cevabını biliyoruz. Sizin derdiniz çocuklar değildir. Sizin derdiniz İslam’dır, Müslümanlardır ve onların değerleridir. Tüm yalanlara, iftiralara ve karalama kampanyalarına rağmen İslam’a karşı yürüttüğünüz mücadelede başarılı olamayacaksınız. Bu dünyada da, ahirette de bu iftiraların hesabını vereceksiniz.

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