Ukrayna’dan Moskova’ya İHA saldırısı: 2’si çocuk 16 yaralı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın kalbi Moskova bölgesini insansız hava araçlarıyla (İHA) abluka altına aldı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov'un yaptığı kan donduran açıklamaya göre, gökdelenlere, spor salonlarına ve alışveriş merkezlerine isabet eden intihar İHA'ları ortalığı savaş alanına çevirdi. Saldırılarda 2'si çocuk olmak üzere toplam 16 Rus vatandaşı yaralanırken, dev binalar alev alev yandı.

Vorobyov, sosyal medya hesabından, Ukrayna ordusunun Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgedeki Jukovskiy şehrinde İHA’nın çok katlı binaya isabet ettiğini ve bina sakinlerinin tahliye edildiğini belirten Vorobyov, saldırı sonucu, Lyubertsi kentinde spor salonu ile sanayi tesisinin hasar gördüğünü, Kotelniki kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde de yangın çıktığını kaydetti.

Vorobyov, "İHA saldırısı sonucu Moskova bölgesinde 2'si çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor. Saldırıların ardından gerekli çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.