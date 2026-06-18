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Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı! Doğal içeriklerle yapılan kürler... Cilt lekelerine sağlıklı çözüm: Limon ve bal Herkes doğru sanıyor ama büyük hata buymuş: Uzatma kablosuna asla... Dikkat! Bu 6 belirti çocuklarda diyabet habercisi olabilir! İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi? Son 12 gün kaldı artık: Acilen takım aranıyor: Icardi'de adres değişimi İstanbul Emniyet Müdürlüğü sergiledi: İşte o suç makineleri…
#1
Foto - Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı!

Yangın, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi'nde hasadı yapılmamış buğday tarlasında meydana geldi. Tarladan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı!

Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

#3
Foto - Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı!

Yangının ardından bölgeye gelen Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksoy, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Dikkatsiz bir insanın bir sigara keyfi işte 80 - 100 dönüm alanımızı bu hale getirdi. Vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. Sizden ricam bunu yayın.

#4
Foto - Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı!

Anız yangınlarına karşı bizim tahıllar, tahıl arazilerinde gezerken, tatil yaparken 5 dakikalık bir zevk için insanların bir yıllık emeği yanmış oluyor. Allah muhafaza şehirler de yanabilir. Üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun için geldik, sahadayız" dedi.

#5
Foto - Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı!

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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