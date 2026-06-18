Yangının ardından bölgeye gelen Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, incelemelerde bulunarak üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Aksoy, vatandaşların özellikle yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "Dikkatsiz bir insanın bir sigara keyfi işte 80 - 100 dönüm alanımızı bu hale getirdi. Vatandaşların biraz daha dikkatli olması lazım. Sizden ricam bunu yayın.