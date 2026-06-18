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Dünya Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya!
Dünya

Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
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Alın size bedava savaş uçağı: Avrupa’nın döküntüleri Ukrayna’ya!

Belçika envanterindeki eskiyen 53 F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya bağışlamaya hazırlanıyor. Belçika, ilk etapta bu yıl 4’ü uçuşa elverişli olmayan 7 F-16 teslim edecek. 20’sini 2027-2028 arasında, kalan tüm uçakları ise 2030’a kadar Ukrayna’ya teslim edecek. Uçakların çoğunun uçuşa elverişli olmaması Ukrayna’da basınında tepki çekerken bazı uzmanlar ise bu uçakların en azından yedek parça olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor.

Belçika basında yer alan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) zirvesi için bulunduğu Brüksel'de Belçika Başbakanı Bart De Wever ile görüşecek.

Görüşmede öncelikli konulardan biri, Belçika'nın daha önce taahhüt ettiği F-16 savaş uçaklarının teslimatı konusunda güvence almak olacak.

Belçika bu yıl Ukrayna'ya ilk etapta 7 F-16 teslim edecek. Bunların 4'ü, Ukraynalı uçak bakım teknisyenlerinin eğitiminde kullanılan ve artık uçuşa elverişli olmayan uçaklardan oluşuyor, 3 uçak ise halen operasyonel durumda bulunuyor.

EN AZINDAN YEDEK PARÇA OLARAK KULLANIRIZ

Herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Belçika'nın 2027 ve 2028'de yaklaşık 20 F-16 daha teslim etmesi planlanıyor.

Belçika Hava Kuvvetlerinin envanterinde halihazırda 53 F-16 savaş uçağı bulunuyor. Ülke, kademeli olarak "Lockheed Martin F-35 Lightning II" savaş uçaklarına geçiş yaparken, geriye kalan tüm F-16'ların da 2030 yılına kadar Ukrayna'ya devredilmesi öngörülüyor.

Ancak ilave 23 savaş uçağının devrine ilişkin henüz resmi karar bulunmuyor. Bu nedenle söz konusu plan şimdilik siyasi taahhüt niteliğinde.

Belçika'dan gelecek F-16'ların önemli bölümünün uçuşa elverişle olmaması ise Ukrayna basınındoa tepki gördü. Bazı uzmanlar ise uçakların aktif görevden ziyade yedek parça kaynağı olarak kullanılabileceğini değerlendiriyor.

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