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Gündem AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz!
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AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz!

Yeniakit Publisher
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AK Parti’den riyakar AP'ye sert tepki: Reddediyoruz, bizim için yok hükmündesiniz!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen ve Türkiye gerçeklerini yansıtmayan tek taraflı 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Sözde raporu kabul etmiyor ve reddediyoruz. Çifte standartlı tavrınız, riyakar politikalarınızla bizim için yok hükmündesiniz" tepkisini gösterdi.

Yayman, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Türkiye Raporu, ülkemize ilişkin olarak tarafsızlık ilkesinden uzak, politik motivasyonla şekillendirilmiş değerlendirmeler içermektedir. Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmayan, tek taraflı bir bakış açısıyla hazırlanan 'sözde' raporu kabul etmiyor ve reddediyoruz. Çifte standartlı tavrınız, riyakar politikalarınızla bizim için yok hükmündesiniz. Türkiye'nin güvenlik politikaları, terörle mücadelesi ve bölgesel barış ile istikrara yönelik üstlendiği sorumlulukların göz ardı edilmesi, söz konusu yaklaşımın objektif ve yapıcı bir değerlendirme niteliği taşımadığını göstermektedir."

MÜMKÜN DEĞİL!

Türkiye'nin demokratik kurumları ve hukuk sistemi hakkında ortaya konulan mesnetsiz iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yayman, Anayasa çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Türk yargısının, görevini bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerine getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin, savunma sanayisi, diplomasi, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettiğini, bölgesinde ve küresel ölçekte etkin bir aktör haline geldiğini hatırlatan Yayman, "Türkiye'nin yükselen gücünü ve ortaya koyduğu stratejik vizyonu göz ardı eden değerlendirmelerin, milletimiz nezdinde karşılık bulması mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Türkiye'nin, milli menfaatlerini kararlılıkla savunacağının, güçlü, bağımsız duruşuyla yoluna devam edeceğinin altını çizdi.

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