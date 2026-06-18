Son dakika! İBB Kültür A.Ş. Yöneticisi Erhan Karaal kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı

CHP'li İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Maltepe'deki evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, " 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

CNN'de yer alan habere göre, Evinin önünden kaçırıldı. Olay dün meydana geldi. Arabayla geldiler ve kaçırdılar. Olay anına şahit olanlar ise eşi ve çocukları. Saatlerdir kendisinden haber alınamıyor.

Erhan Karaal’ın İBB soruşturmalarında adı geçen biri değil. Erhan Karaal’ın bulunması için çalışmalar başladı. İddialara göre başına siyah bir poşet geçirip kaçırdılar.

Ayrıntılar geliyor..