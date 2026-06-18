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AK Parti’li Saygılı'dan CHP'ye: Ne millet ne hizmet! Tüm dertleri koltuk kavgası! Motor kısmı bir anda alev aldı: Son anda kovalar yetişti! ‘Rehberim Peygamberim’ ödülleri sahiplerini buldu Tekirdağ'dan yürekleri sızlatan haber Bir sigara keyfi... 100 dönüm tarlayı yaktı! Doğal içeriklerle yapılan kürler... Cilt lekelerine sağlıklı çözüm: Limon ve bal Herkes doğru sanıyor ama büyük hata buymuş: Uzatma kablosuna asla... Dikkat! Bu 6 belirti çocuklarda diyabet habercisi olabilir! İsmail Kartal sonrası bir bomba daha! Fenerbahçe gaza bastı! Golcü bu akşam 21.00'de iniyor 6 haftalık kamp hazırlığı sonrası mı? Aykut Kocaman'ın üstünü çizen Oğuz Çetin mi?
#1
Foto - Motor kısmı bir anda alev aldı: Son anda kovalar yetişti!

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 55 AUY 773 plakalı hafif ticari aracın motor bölümünden duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yardım istedi.

#2
Foto - Motor kısmı bir anda alev aldı: Son anda kovalar yetişti!

İhbar üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

#3
Foto - Motor kısmı bir anda alev aldı: Son anda kovalar yetişti!

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar çevrede bulunan vatandaşlar seferber oldu. Kovalara doldurdukları sularla yangına müdahale eden vatandaşlar, alevlerin büyümesini engelleyerek aracın tamamının yanmasını önledi. Çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesi yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

#4
Foto - Motor kısmı bir anda alev aldı: Son anda kovalar yetişti!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek araçta soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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