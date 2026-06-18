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Gündem Singapur Başbakanı Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
Gündem

Singapur Başbakanı Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
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Singapur Başbakanı Lawrence Wong Türkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre; Singapur Başbakanı Lawrence Wong, 19 Haziran'da Türkiye'ye gelecek.

Singapur Başbakanı Lawrence Wong, yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Wong'un, 19 Haziran'da Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtti.

 

Ziyaret kapsamında, Türkiye ile Singapur arasında, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini vurgulayan Duran, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini kaydetti.

Duran, görüşmelerde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

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