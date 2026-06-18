Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük görevleri yapmış olan İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 4. kez Fenerbahçe'nin başına geçti. Öte yandan Oğuz Çetin'in de Futbol Direktörü görevine getirildiği belirtildi.

2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu.

Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, Ankara ekibini 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşıdı.

Kartal, 2021-2022 sezonunda ise 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yer almıştı.

Son olarak 2023-24 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe’nin başına geçen Kartal, sezonu 99 puanla ikinci olarak bitirdi.

İsmail Kartal son olarak İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştırmıştı.

KUYT, KARTAL'IN YARDIMCISI OLACAK

Sarı-lacivertli takımda Kartal'ın yardımcılarından birinin de Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt olacağı açıklandı.