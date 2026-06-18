  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Zahmet olmazsa, Devlet ana akım tekstil markalarını ne zaman hizaya çekecek? İç çamaşırı kısalığındaki kadın ve çocuk kıyafetleri tepki çekiyor! ABD’nin blöfünü görüp el yükselti Nato’dan Trump’a rest İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihe geçecek operasyon! 3 milyar lira değerinde... Twerkçü Sinem’in ekibi işbaşında! Kadınlar havuzunda kamera skandalı Özgürcülerin aklı kurultayda Yüzlerine tükürseler ‘yağmur’ diyecekler MGK kritik gündemle bugün toplanıyor Koç'un sırtı daha da kalınlaştı ABD ve İran 14 maddelik mutabakat metninde anlaştı: İmzalar resmen atıldı Türkiye güne operasyonla uyandı: Peş peşe gözaltına alındılar
Spor Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu
Spor

Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu

Merakla beklenen açıklama yapıldı. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük görevleri yapmış olan İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. 

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ

65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 4. kez Fenerbahçe'nin başına geçti. Öte yandan Oğuz Çetin'in de Futbol Direktörü görevine getirildiği belirtildi. 

2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu. 

Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, Ankara ekibini 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşıdı.

Kartal, 2021-2022 sezonunda ise 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yer almıştı.

Son olarak 2023-24 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe’nin başına geçen Kartal, sezonu 99 puanla ikinci olarak bitirdi.

İsmail Kartal son olarak İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştırmıştı.

KUYT, KARTAL'IN YARDIMCISI OLACAK

Sarı-lacivertli takımda Kartal'ın yardımcılarından birinin de Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt olacağı açıklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23