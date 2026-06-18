Beklenen açıklama geldi! Fenerbahçe’nin teknik direktörü belli oldu
Merakla beklenen açıklama yapıldı. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Kulüp efsanelerinden Oğuz Çetin'in futbol direktörlüğü görevine getirildiği açıklanırken, teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu.
Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine kulüpte daha önce futbolculuk ve teknik direktörlük görevleri yapmış olan İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
4. İSMAİL KARTAL DÖNEMİ
65 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı 4. kez Fenerbahçe'nin başına geçti. Öte yandan Oğuz Çetin'in de Futbol Direktörü görevine getirildiği belirtildi.
2010-2014 yılları arasında Fenerbahçe’de yardımcı antrenörlük yapan Kartal, 2014-15 sezonunda sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu.
Daha sonra Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Rizespor, Konyaspor ve Erzurumspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, Ankara ekibini 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e taşıdı.
Kartal, 2021-2022 sezonunda ise 21 karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında yer almıştı.
Son olarak 2023-24 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe’nin başına geçen Kartal, sezonu 99 puanla ikinci olarak bitirdi.
İsmail Kartal son olarak İran ekiplerinden Persepolis'i çalıştırmıştı.
KUYT, KARTAL'IN YARDIMCISI OLACAK
Sarı-lacivertli takımda Kartal'ın yardımcılarından birinin de Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt olacağı açıklandı.