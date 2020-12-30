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Gündem 'Yazıklar olsun' dedirten iş ilanı: Türbanlı olmayacak!
Gündem

'Yazıklar olsun' dedirten iş ilanı: Türbanlı olmayacak!

Sosyal medyada paylaşılan bir iş ilanında başörtülülere yönelik kullanılan ayrımcı ifadeler 'yazıklar olsun' dedirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:56:00 -
'Yazıklar olsun' dedirten iş ilanı: Türbanlı olmayacak!

Sosyal medyada 41 bin üyesi bulunan 'Urfa İş İlanları' adlı sayfada paylaşılan bir mesaj 28 Şubatçı kafanın varlığını yeniden gözler önüne serdi.

'Türbanlı olmayacak'

'Urfa İş İlanları' adlı sayfada yayınlanan bir iş ilanında "Pazarlama işinde çalışacak bayan arkadaş aranmaktadır. 20-35 yaş arası 'türbanlı olmayacak'. Esnek çalışma saati." ifadeleri kullanıldı.

Tepki yağdı

28 Şubatçı zihniyetin varlığını gözler önüne seren mesaja tepki yağarken, ayrımcı ifadelerin 'Urfa İş İlanları' sayfasının yöneticileri tarafından neden onaylandığı da sert eleştirilere sebep oldu.

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Yorumlar

dürüst

Kabul etmesek te bu tip saplantılar ruhumuza-yapımıza işlemiş zorla baskıladığımız düşünceler olabilir.Sorun bu rezilliklere şu veya bu kılıflar adı altında rıza göstermemiz veya sessiz kalmamızdır.Anadoluda bir söz vardır:Çocuğumun hasta olmasından değil huyunun değişebileceğinden endişeliyim,derler.Kısacası tüm bu-benzeri yanlışların en az yarısınının sebebi bencilliklerimizdir.
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