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Gündem Yazık! Sandığa gömüldüler hala 'Din dersi' diyor
Gündem

Yazık! Sandığa gömüldüler hala 'Din dersi' diyor

Yeniakit Publisher
2023-06-05 23:57:00 -
Yazık! Sandığa gömüldüler hala 'Din dersi' diyor

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, 6+1'li masanın en sıkı vaatlerinden birisi olan "Din derslerinin kaldırılması" sözünü gündeme getirdi.

28 Şubat artığı olduğu anlaşılan Kurul, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Emek ve Özgürlük İttifakı üyelerinden TİP ile Yeşil Sol Parti'nin vaatlerinin etkisi altında kaldı.

Sandığa gömülmeleriyle İslami değerlere karşı harekete geçemeyerek hayal kırıklığı yaşayan Kurul, şu hayalini aktardı:

Eğitimde laiklik hiç olmadığı kadar tahribata uğradı. Zorunlu din derslerini kaldırmalı, laiklik mücadelesini yükseltip Sünni, Müslüman olmayan çocukların da eğitim görebileceği okullar inşa etmeliyiz.

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