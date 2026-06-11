'Yeşil İstanbul' masal çıktı! Gezi zekalılar ağaçları kuruttu

İstanbul’da yeşil alanların durumu yeniden gündeme geldi. Büyükşehir yönetiminin sık sık öne çıkardığı “Yeşil İstanbul” sloganına rağmen, sahadan gelen görüntüler farklı bir tablo ortaya koydu. Özellikle Arnavutköy Habipler yolu üzerinde yer alan ağaçların büyük bölümünün kuruduğu ya da kurumaya başladığı görüldü.

Yol güzergâhındaki kurumuş ağaçlar, bakım ve sulama çalışmalarının yeterince yapılıp yapılmadığı sorusunu beraberinde getirdi. Kentin birçok noktasında billboardlarda yeşil alan vurgusu yapılırken, vatandaşların her gün kullandığı güzergâhlarda ağaçların kaderine terk edilmiş görüntüsü eleştirilere neden oldu.

SLOGAN VAR, BAKIM YOK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetki alanında bulunan yeşil alanlarda bakım eksikliği var. Özellikle Arnavutköy Habipler yolunda görüntülenen kurumuş ve kurumaya yüz tutmuş ağaçlar dikkat çekiyor. Yeşil İstanbul sloganları bilbordlardan düşmüyor ama ortaya çıkan gerçek öyle değil. Gezi Parkı eylemlerinde bir ağaç kesildi diye tüm Türkiye'yi kaosa sürükleyenlerin bu duruma ne diyeceği merak konusu oldu.