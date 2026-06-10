FIFA'nın kirli yüzü bir kez daha ifşa oldu! Batı'ya serbest Müslüman'a yasak

Uluslararası spor organizasyonlarını adeta birer sömürge aparatına dönüştüren küresel şer odakların piyonu FIFA, çifte standartta sınır tanımıyor.

Sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan Yaşar Baş, spor dünyasını esir alan Siyonist vesayeti ve Batı işbirlikçiliğini gözler önüne serdi.

Baş, “FIFA Siyonizmin gayrimeşru çocuğudur ve spor mafyası tarafından yönetilmektedir” diyerek malum yapının kirli çarkını deşifre etti.

ABD’nin mobbingine FIFA’dan "üç maymun" taktiği

Dünya Kupası ev sahipliğini üstlenen küresel haydut ABD, turnuvaya katılacak bazı hakem ve sporculara vize vermeyerek açıkça insan haklarını ve spor hukukunu ayaklar altına alıyor.

Havalimanlarında Müslüman ve mazlum coğrafyaların milli takımlarına yönelik iğrenç ve aşağılayıcı mobbingler uygulanırken, her fırsatta "adalet" hamaseti yapan FIFA ise kafasını kuma gömdü.

ABD’nin bu zorbalıklarına karşı “Bu konular ev sahibi ülkelerin karar vereceği konular, bizi ilgilendirmez” açıklaması yapan FIFA, ikiyüzlülükte zirve yaptı.

Yaşar Baş, meselelerin tek tek konuşularak çözülemeyeceğini belirterek, tüm dünyayı sömüren bu küresel şer şebekesinin kökten sorgulanması gerektiğinin altını çizdi.

Yaşar Baş paylaşımının sonunda ise "Hükümetlerin dahi üzerine çıkan bu gayrimeşru vesayet odakları yıkılmadığı sürece, sporda adaletten ve insanlıktan bahsetmek mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yaşar Baş'ın açıklaması şöyle:

Dünya kupası ev sahibi ABD, bazı hakemlere ve sporculara vize vermiyor.. Bazı ülke milli takımlarına mobbing uyguluyor..

2023 FIFA U-20 Dünya Kupası bazı yerel yöneticiler İsrail kafilesini ağırlamayı reddettikleri için Endonezya’dan alınmış, Arjantin’e verilmişti…

ABD söz konusu olunca FİFA “bu konular ev sahibi ülkelerin karar vereceği konular, bizi ilgilendirmez” diyor.

Yıllardır söylüyorum… FIFA siyonizmin gayrimeşru çocuğudur ve spor mafyası tarafından yönetilmektedir…

Bu sözler hamasi sloganlar değil… Uluslararası spor federasyonlarının, alıntıladığım paylaşımdaki kısa tarihini ve yapısını incelerseniz görürsünüz..

ABD’de sporun ve hukukun değerleri ayaklar altına alınıyor…

Görevlendirilen hakemin ülkeye girişine izin verilmiyor, turnuvaya katılma hakkı kazanan sporculara vize verilmiyor, milli takımlara bildiğiniz mobbing uygulanıyor…

Havaalanlarında bazı milli takım kafilelerine uygulanan mobbingler iğrenç ve son derece aşağılayıcı..

FİFA diyor ki; Bu konular ev sahibi ülkenin karar vereceği konular…

Bunun yüzde birini bir önceki dünya kupasının ev sahibi KATAR yapsaydı organizasyon anında bir başka ülkeye devredilmişti…

Nitekim FİFA 2023 U20 turnuvası, sadece bazı yerel yöneticilerin İsrail kafilesini ağırlamayı reddetmesi nedeniyle Endonezya’dan alınıp, dünyanın öbür ucu Arjantin’e verildi..

Ukrayna ile savaşan Rusya’yı turnuvadan ihraç ettiler..

Ama İran’a, Venezuela’ya korsan saldırılar yapan ABD ev sahibi durumunda..

Peki İsrail.. İsrail’e olmadık imtiyazlar tanıdılar ama başarılı olarak katılma hakkı kazanamadı..

Bu konuları teker teker konuşarak varılacak bir sonuç yok…

Hükümetlerin bile üzerine çıkan bu gayrimeşru vesayetin bizatihi kendisini konuşmaya başlamadan sorunlar çözülmez…