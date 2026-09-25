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Gündem Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Yeni telsiz kaydı ortaya çıktı
Gündem

Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Yeni telsiz kaydı ortaya çıktı

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Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Yeni telsiz kaydı ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği kazanın arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin yeni bir telsiz kaydı ortaya çıktı. Genelkurmay'dan gelen koordinatlarda hiçbir ize rastlanmadığını belirten Jandarma Komutanı'nın "Bir yanlışlık var bu işte yine" sözleri arama çalışmalarının sabote edildiği şüphesini artırdı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin çarpıcı bir telsiz kaydı ortaya çıktı. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı’nın arşivinde yer alan kayıtta, Genelkurmay Başkanlığı’ndan gelen koordinatlara yönlendirilen ekiplerin herhangi bir bulguya ulaşamadığı ve İl Jandarma Komutanı'nın koordinat hatasına gösterdiği tepki net bir şekilde duyuluyor.

Ortaya çıkan ses kaydında, arama-kurtarma ekiplerinin Genelkurmay Başkanlığı tarafından bildirilen noktaya sevk edildiği ancak aranan bölgenin tamamen boş olduğu anlaşılıyor. Tipi ve ağır hava şartları altında yürütülen aramalarda koordinatların yanlış yönlendirdiğini fark eden dönemin Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı, durumu telsiz üzerinden sorguluyor.

İŞTE O TELSİZ KONUŞMALARI

Yeni Şafak tarafından yayınlanan arama-kurtarma operasyonunun yürütüldüğü anlara ait telsiz konuşmasının tam metni şu şekilde kayıtlara yansıdı:

Yüzbaşı K.S.: Emredin komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Ya Kemal! Bu dünkü verdiğin noktaya çıktılar. İşte Ali Üsteğmen orada.

Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Herkes orada, AKUT’çular orada. Yok orada bir şey.

Yüzbaşı K.S.: Komutanım bunu Genelkurmay, şeyden, Genelkurmay’dan aldık komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: E aldınız da bir yanlışlık var bu işte gene. 1200 metre diyordunuz, hep sabit kaldı diyorsunuz. Bölge komutanımız öyle diyor. Şimdi oraya tepede zirvede, çok da ciddi bir tipi var orada.

Yüzbaşı K.S.: Evet komutanım.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı: Nedir konu, bir yanlışlık var bu işte.

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