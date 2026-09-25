Barış Alper Yılmaz suskunluğunu bozmak istiyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Süper Lig devi Galatasaray’da henüz skor katkısı veremeyen Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu milli takımda bozmak istiyor.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın, Fransa karşısında sağ kanatta görevlendireceği Barış Alper Yılmaz, suskunluğunu A Milli Takım'da bozmak istiyor.
Bu sezon Galatasaray'da henüz skor üretemeyen 26 yaşındaki futbolcu, Ay-Yıldızlılar'ın oynadığı son 5 karşılaşmada ise ağları 3 kez havalandırdı.
2021'den bu yana milli forma altında toplamda 5 gol kaydetti.