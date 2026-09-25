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Dünya En büyük içeçeği çocuk kanı olan Starbucks batıyor
Dünya

En büyük içeçeği çocuk kanı olan Starbucks batıyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

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En büyük içeçeği çocuk kanı olan Starbucks batıyor

ABD merkezli Yahudi destekçisi boykot kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da yaklaşık 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu. Firma Türkiye'de sözde kahve meraklısı ezik siyonist ergen müşterileri yüzünden batma eşiğine gelemedi.

ABD merkezli Yahudi destekçisi boykot kahve zinciri Starbucks, Kuzey Amerika'da yaklaşık 250 kahve mağazasını kapatacağını duyurdu. Firma Türkiye'de sözde kahve meraklısı ezik siyonist ergen müşterileri yüzünden batma eşiğine gelemedi.

Yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'daki kahve mağazalarının dikkatle değerlendirildiği ve müşteriler ile çalışanlara istenen deneyimin istikrarlı biçimde sunulamayacağı ya da kabul edilebilir finansal performansa ulaşma yolunun bulunmadığı lokasyonların belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, bu hafta ilerleyen günlerde yaklaşık 250 kahve mağazasının kapatılacağı ve bu sayının Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla kahve mağazasının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz." ifadesi yer aldı.

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