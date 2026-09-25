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Gündem Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti
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Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti

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Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’de insani yardımın en önemli damarlarından biri olan UNRWA’nın faaliyetlerinin ciddi biçimde tehlikeye girdiğini açıkladı. İsrail’in uygulamalarının uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmadığını belirten Guterres, yaklaşık 400 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini, yüzlerce tesisin kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Guterres, 100 milyon dolarlık nakit açığıyla karşı karşıya bulunan kurum için dünyaya siyasi ve mali destek çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurulu kapsamında New York’ta gerçekleştirilen UNRWA Bakanlar Toplantısı’nda İsrail yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Gazze’de yaşanan insani felaketin ortasında milyonlarca Filistinlinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) üzerindeki siyasi, operasyonel ve mali baskının giderek arttığını belirten Guterres, kurumun çalışma kapasitesinin ciddi biçimde tehlikeye girdiği uyarısında bulundu.

Yaklaşık 400 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti

Guterres’in açıkladığı bilanço, Gazze’de yardım çalışanlarının karşı karşıya kaldığı tablonun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yapan yaklaşık 400 UNRWA çalışanının hayatını kaybettiğini açıklayan Guterres, kuruma ait yüzlerce tesisin ise erişilemez hale geldiğini, ağır hasar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını bildirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'ya ait okul ve sağlık merkezlerinin zorla kapatıldığını belirten Guterres, kurumun merkezinin de izinsiz şekilde girilerek yıkıldığını ifade etti.

Guterres: İsrail’in yükümlülükleriyle bağdaşmıyor

BM Genel Sekreteri, İsrail yönetiminin UNRWA’ya yönelik uygulamalarını açık ifadelerle eleştirdi.

Guterres, yaşananların BM Şartı ve BM Ayrıcalıkları ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme dahil olmak üzere İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle bağdaşmadığını söyledi.

UNRWA'nın insani yardım koordinasyon toplantılarının dışında bırakıldığını kaydeden Guterres, İsrail'in artık kurum personeline vize vermediğini ve çalışanların baskıya maruz kaldığını da açıkladı.

UNRWA’ya karşı siyasi kampanya tepkisi

Guterres ayrıca UNRWA’ya karşı yürütüldüğünü söylediği siyasi kampanyaya dikkat çekti.

Kamuoyu algısının manipüle edilmeye çalışıldığını belirten BM Genel Sekreteri, söz konusu kampanyanın UNRWA'nın faaliyet gösterme kabiliyetini zayıflattığını ve Filistinli mültecilerin haklarını hedef aldığını ifade etti.

UNRWA’nın Gazze’nin yanı sıra Doğu Kudüs, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de milyonlarca Filistinli mülteci açısından eğitim, sağlık ve insani yardım hizmetlerinde kritik bir rolü bulunuyor.

İsrail baskısının ardından bir de mali kriz: 100 milyon dolar açık

Sahadaki baskının yanı sıra UNRWA'nın önündeki bir diğer büyük tehlike ise finansman krizi.

Guterres, kurumun 100 milyon dolarlık nakit açığıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu açığın UNRWA'nın faaliyetlerini ve milyonlarca Filistinli mültecinin aldığı hizmetleri tehlikeye soktuğunu bildirdi.

Mali tablonun boyutu daha önce açıklanan verilerde de ortaya çıkmıştı. UNRWA, 2026 yılında hizmet sürelerini yüzde 20 azaltmak ve Filistinli çalışanların büyük bölümünün ücretlerinde buna paralel kesintiye gitmek zorunda kaldı.

Dünyaya çağrı: UNRWA’yı yalnız bırakmayın

Guterres, BM üyesi ülkelere seslenerek UNRWA'ya yönelik siyasi ve mali desteğin sürdürülmesini istedi.

Kurumun görevini yerine getirebilmesi için gerekli kaynakların ve çalışma alanının sağlanması gerektiğini vurgulayan Guterres, UNRWA'nın geleceğinin yalnızca bir yardım kuruluşunun geleceği olmadığını, milyonlarca Filistinli mültecinin hayatını doğrudan ilgilendirdiğini belirtti.

BM Genel Kurulu, UNRWA'nın görev süresini geçtiğimiz aralık ayında üç yıl daha uzatmıştı. Buna rağmen Guterres, kurumun çalışma kapasitesinin “ciddi biçimde tehlikede” olduğu uyarısında bulundu.

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