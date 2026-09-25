28 ilde DEAŞ operasyonu! 83 şüpheli yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İçişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik 28 ilde düzenlenen operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, 28 ilde düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sanal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
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