  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den “süper zeka” için küresel denetime ret Yapay zekanın kontrolü kimde kalacak? BMGK’de teknoloji devlerinden ortak çağrı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda tutuklama kararı Almanya'dan insanlığa ihanet! Flaş gelişmeyi Zelenskiy duyurdu! Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Yeni hedefleri belirledik Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi Mansur Yavaş'tan CHP'yi sarsan istifa açıklaması! Parti içinde ipin kopmasına neden olan o sözleri anlattı New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar! Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı
Gündem

Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkındaki dikkat çeken sözleri sosyal medyada gündem oldu. Türkiye’nin Erdoğan döneminde geçirdiği dönüşümü anlatan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisinin ülke sınırlarını aştığını söyledi. İbrahim’in Erdoğan’ın liderliği ve Türkiye’nin küresel yükselişine ilişkin sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, muhalif kesimlerde de tartışmaya yol açtı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında yaptığı konuşma gündem oldu.

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümü anlatan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu siyasi irade ve vizyona özel vurgu yaptı.

“Erdoğan’ın hikâyesi büyük bir meydan okuma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi mücadelesinden söz eden Enver İbrahim, Erdoğan’ın hikâyesini “büyük bir meydan okuma” olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın cezaevinden ülkenin yönetimine uzanan siyasi yolculuğunu hatırlatan İbrahim, bunun yalnızca siyasi bir başarı hikâyesi olmadığını belirterek Erdoğan’ın zorluklar karşısındaki kararlılığına dikkat çekti.

İbrahim daha önceki konuşmalarında da Türkiye’nin Erdoğan dönemindeki değişimini anlatırken ülkenin ulusal şuurunun ve öz güveninin arttığını, jeopolitik açıdan küresel bir güce dönüştüğünü ifade etmişti.

“Etkisi sınırların ötesinde hissedilen bir lider”

Enver İbrahim, Erdoğan’ın yalnızca Türkiye içinde etkili bir siyasi lider olmadığını belirterek etkisinin ülke sınırlarının ötesine geçtiğini söyledi.

Malezya Başbakanı, Erdoğan için “Etkisi sınırların ötesinde hissedilen bir lider” ifadelerini kullandı.

İbrahim, Türkiye’nin bugün geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü, daha öz güvenli ve daha kararlı bir ülke konumunda olduğunu da söyledi. Erdoğan’ın Malezya ziyareti sırasında yaptığı bu değerlendirmeler Türk basınına da yansımıştı.

Türkiye’nin dönüşümüne dikkat çekti

Malezya Başbakanı konuşmasında Türkiye’nin ekonomik, teknolojik ve stratejik kapasitesine de dikkat çekti.

Türkiye’nin geçmişin sınırlarından kurtularak geleceğe daha güçlü biçimde ilerlediğini anlatan İbrahim, Erdoğan'ın liderliğinin bu değişimdeki rolünü öne çıkardı.

İbrahim’in Türkiye hakkındaki övgüsü bununla da sınırlı kalmadı. Ocak ayında Ankara’da yaptığı açıklamada Türk halkının, Türk sanayisinin, bilim ve teknoloji alanındaki kapasitesine güvendiklerini belirterek Türkiye’nin kabiliyetlerini dünyaya kanıtladığını söylemişti.

Filistin duruşuna da övgü

İbrahim’in Erdoğan’a yönelik değerlendirmelerinde Filistin ve Gazze konusundaki tutumu da önemli yer tuttu.

Malezya Başbakanı, Erdoğan’ın İslam dünyasındaki liderliğini ve uluslararası meselelerde ortaya koyduğu tavrı överken, daha önce Ankara’da Erdoğan’a hitaben “Vicdanın sesi ve cesur bir lider” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan sözleri sosyal medyada gündem

Enver İbrahim’in Erdoğan’ın siyasi mücadelesini, Türkiye’nin dönüşümünü ve ülkenin küresel ölçekte artan etkisini anlattığı görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Malezya Başbakanı’nın kilometrelerce öteden Erdoğan ve Türkiye hakkında kullandığı övgü dolu ifadeler, Türkiye’de de siyasi tartışmanın konusu oldu. Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerin sürdüğü bir dönemde İbrahim’in sözleri, sosyal medyada muhalifleri çıldırtan Erdoğan övgüsü yorumlarıyla paylaşıldı.

Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti
Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti

Gündem

Başkan Erdoğan, ABD ziyaretinin son gününde Zelenskiy'i kabul etti

New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!
New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Gündem

New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi

Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Yeni hedefleri belirledik
Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Yeni hedefleri belirledik

Gündem

Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Yeni hedefleri belirledik

Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?
Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?

Siyaset

Bahçeli’den Yavaş yayınlarına tepki! Çumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi temasları mı gölgeleniyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatandaş

Muhalif kesim,ve pesinden giden saflar,Reisin kıymetini ancak vatan millet İslam sevdalısı milli irade anlar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23