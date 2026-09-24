Malezya Başbakanı’nın Erdoğan sözleri muhalifleri çıldırttı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hakkında yaptığı konuşma gündem oldu.

Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği dönüşümü anlatan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu siyasi irade ve vizyona özel vurgu yaptı.

“Erdoğan’ın hikâyesi büyük bir meydan okuma”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi mücadelesinden söz eden Enver İbrahim, Erdoğan’ın hikâyesini “büyük bir meydan okuma” olarak nitelendirdi.

Erdoğan’ın cezaevinden ülkenin yönetimine uzanan siyasi yolculuğunu hatırlatan İbrahim, bunun yalnızca siyasi bir başarı hikâyesi olmadığını belirterek Erdoğan’ın zorluklar karşısındaki kararlılığına dikkat çekti.

İbrahim daha önceki konuşmalarında da Türkiye’nin Erdoğan dönemindeki değişimini anlatırken ülkenin ulusal şuurunun ve öz güveninin arttığını, jeopolitik açıdan küresel bir güce dönüştüğünü ifade etmişti.

“Etkisi sınırların ötesinde hissedilen bir lider”

Enver İbrahim, Erdoğan’ın yalnızca Türkiye içinde etkili bir siyasi lider olmadığını belirterek etkisinin ülke sınırlarının ötesine geçtiğini söyledi.

Malezya Başbakanı, Erdoğan için “Etkisi sınırların ötesinde hissedilen bir lider” ifadelerini kullandı.

İbrahim, Türkiye’nin bugün geçmiş dönemlere kıyasla daha güçlü, daha öz güvenli ve daha kararlı bir ülke konumunda olduğunu da söyledi. Erdoğan’ın Malezya ziyareti sırasında yaptığı bu değerlendirmeler Türk basınına da yansımıştı.

Türkiye’nin dönüşümüne dikkat çekti

Malezya Başbakanı konuşmasında Türkiye’nin ekonomik, teknolojik ve stratejik kapasitesine de dikkat çekti.

Türkiye’nin geçmişin sınırlarından kurtularak geleceğe daha güçlü biçimde ilerlediğini anlatan İbrahim, Erdoğan'ın liderliğinin bu değişimdeki rolünü öne çıkardı.

İbrahim’in Türkiye hakkındaki övgüsü bununla da sınırlı kalmadı. Ocak ayında Ankara’da yaptığı açıklamada Türk halkının, Türk sanayisinin, bilim ve teknoloji alanındaki kapasitesine güvendiklerini belirterek Türkiye’nin kabiliyetlerini dünyaya kanıtladığını söylemişti.

Filistin duruşuna da övgü

İbrahim’in Erdoğan’a yönelik değerlendirmelerinde Filistin ve Gazze konusundaki tutumu da önemli yer tuttu.

Malezya Başbakanı, Erdoğan’ın İslam dünyasındaki liderliğini ve uluslararası meselelerde ortaya koyduğu tavrı överken, daha önce Ankara’da Erdoğan’a hitaben “Vicdanın sesi ve cesur bir lider” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan sözleri sosyal medyada gündem

Enver İbrahim’in Erdoğan’ın siyasi mücadelesini, Türkiye’nin dönüşümünü ve ülkenin küresel ölçekte artan etkisini anlattığı görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Malezya Başbakanı’nın kilometrelerce öteden Erdoğan ve Türkiye hakkında kullandığı övgü dolu ifadeler, Türkiye’de de siyasi tartışmanın konusu oldu. Erdoğan’a yönelik sert eleştirilerin sürdüğü bir dönemde İbrahim’in sözleri, sosyal medyada muhalifleri çıldırtan Erdoğan övgüsü yorumlarıyla paylaşıldı.