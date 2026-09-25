Somali Cumhurbaşkanı’ndan BM kürsüsünde Filistin çağrısı: Bağımsız devlet kurulmalı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönem genel görüşmelerinde dünya liderlerine hitap etti.

Konuşmasının önemli başlıklarından birini Filistin meselesine ayıran Mahmud, Somali'nin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve kendi devletini kurma hakkına yönelik desteğini bir kez daha ortaya koydu. Mahmud, bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin için net mesaj

Somali'nin Filistin konusundaki tutumunu BM kürsüsünden yineleyen Mahmud'un açıklaması, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm tartışmalarının yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına çıktığı bir dönemde geldi.

BM Genel Kurulu da 17 Eylül'de 152 ülkenin desteğiyle Filistin heyetinin 81. dönem üst düzey görüşmelerine sanal olarak katılabilmesine imkân sağlayan kararı kabul etmişti.

“Afrika karar süreçlerinin dışında bırakılamaz”

Mahmud konuşmasında yalnızca Filistin'e değil, uluslararası sistemde yaşanan sorunlara da değindi.

Dünyadaki çatışmalar, jeopolitik rekabet ve uluslararası işbirliğindeki gerilemeye dikkat çeken Somali Cumhurbaşkanı, BM'ye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Afrika'nın küresel karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemesini de eleştirdi.

Somali'deki dönüşümü anlattı

Mahmud ayrıca ülkesindeki devlet inşası ve demokratikleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Somali'nin güvenlik, anayasal reformlar, ekonomi ve seçim sistemi alanlarında ilerleme kaydettiğini anlatan Mahmud, uluslararası toplumla ilişkilerde Somali kurumlarının daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni bir işbirliği modeli istediğini söyledi.