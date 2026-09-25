  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu İran ABD ile resmen dalga geçti! Meclis Başkanı Kalibaf'tan füzelerden daha ağır alaycı gönderme! ABD'den sızan müttefiklik krizine diplomatik açıklama! Belçika'dan gelen o mesaj Washington'da rahat bir nefes aldırdı! Türk Başbakan, Yahudiler kadar Cem Özdemir’i de korkuttu: ‘Ermeni’ Cem: İzin vermiycem! Emniyet’te yeni dönem: Terör, narkotik, KOM ve Özel Harekât Mustafa Çalışkan’a bağlandı ABD'nin yaptırımları sonrası dev karar! BAE İran uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar tamamen askıya aldı! Erdoğan’dan F-35 için ABD’ye net mesaj: Somut adım bekliyoruz Mekke İttifakı'nı “kâğıttan kaplan” ilan edenlere Hakan Fidan'dan NATO'lu cevap: Daha dur henüz yeni başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durdurulmadan Orta Doğu'ya barış gelmez
Gündem Somali Cumhurbaşkanı’ndan BM kürsüsünde Filistin çağrısı: Bağımsız devlet kurulmalı
Gündem

Somali Cumhurbaşkanı’ndan BM kürsüsünde Filistin çağrısı: Bağımsız devlet kurulmalı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Somali Cumhurbaşkanı’ndan BM kürsüsünde Filistin çağrısı: Bağımsız devlet kurulmalı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin’e güçlü destek mesajı verdi. Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını yineleyen Mahmud, bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısında bulundu. Somali lideri, Afrika’nın dünyanın geleceğine ilişkin karar mekanizmalarının dışında bırakılmasına da tepki gösterdi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönem genel görüşmelerinde dünya liderlerine hitap etti.

Konuşmasının önemli başlıklarından birini Filistin meselesine ayıran Mahmud, Somali'nin Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve kendi devletini kurma hakkına yönelik desteğini bir kez daha ortaya koydu. Mahmud, bağımsız bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Filistin için net mesaj

Somali'nin Filistin konusundaki tutumunu BM kürsüsünden yineleyen Mahmud'un açıklaması, Filistin devletinin tanınması ve iki devletli çözüm tartışmalarının yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına çıktığı bir dönemde geldi.

BM Genel Kurulu da 17 Eylül'de 152 ülkenin desteğiyle Filistin heyetinin 81. dönem üst düzey görüşmelerine sanal olarak katılabilmesine imkân sağlayan kararı kabul etmişti.

“Afrika karar süreçlerinin dışında bırakılamaz”

Mahmud konuşmasında yalnızca Filistin'e değil, uluslararası sistemde yaşanan sorunlara da değindi.

Dünyadaki çatışmalar, jeopolitik rekabet ve uluslararası işbirliğindeki gerilemeye dikkat çeken Somali Cumhurbaşkanı, BM'ye duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve çok taraflı sistemin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Afrika'nın küresel karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmemesini de eleştirdi.

Somali'deki dönüşümü anlattı

Mahmud ayrıca ülkesindeki devlet inşası ve demokratikleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Somali'nin güvenlik, anayasal reformlar, ekonomi ve seçim sistemi alanlarında ilerleme kaydettiğini anlatan Mahmud, uluslararası toplumla ilişkilerde Somali kurumlarının daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni bir işbirliği modeli istediğini söyledi.

 

Somali’den Türkiye için dikkat çeken çıkış: Aramızı bozmaya çalışan kiralık kişiler var!
Somali’den Türkiye için dikkat çeken çıkış: Aramızı bozmaya çalışan kiralık kişiler var!

Gündem

Somali’den Türkiye için dikkat çeken çıkış: Aramızı bozmaya çalışan kiralık kişiler var!

Zalim ABD, Somali'de bir su arıtma tesisini bombaladı!
Zalim ABD, Somali'de bir su arıtma tesisini bombaladı!

Dünya

Zalim ABD, Somali'de bir su arıtma tesisini bombaladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23