Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak gözaltına alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gözaltı gerçekleşti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ümit Boyner’in oğlu Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
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