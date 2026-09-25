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Gündem Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Peş peşe tutuklandılar
Gündem

Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Peş peşe tutuklandılar

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Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Peş peşe tutuklandılar

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 11 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Böylelikle soruşturma kapasamında tutuklu sayısı 45 oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

 

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ali Rıza İncekara, Haldun Saffet İnal, Erkan Kilimci, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgün Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Sezai Bekgöz, Ahmet Özcan, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp, Tamer Akbal, Abdullah Yusuf Yarız, Selim Dağbaşı, Özdemir Ataseven, Gökhan Ataseven ve Hamza Kablan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

 

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI


Şüphelilerden Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya ve Ahmet Özcan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Nilgün Sarıçalı ve Sezai Bekgöz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 11 şüpheli, ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadelerinin ardından tutuklandı.

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Yorumlar

abdullah bayram

bilen bi büyüğümüz cevaplasın bu fon mağdurlarının kayıplarını milyonlarca doları devletmi karşılayacak yoksa farklı bi şekildemi karşılanacak .
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