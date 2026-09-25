Yunanistan yine ateşle oynuyor!

Yunanistan’ın Girit Adası çevresindeki karasularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarma ihtimali yeniden gündeme geldi.

Yunanistan’ın ulusal haber sitesi Enikos’ta yayımlanan analizde, karasularının yalnızca Girit’in güney ve batı kıyılarında değil, adanın tamamını çevreleyecek şekilde 12 deniz miline genişletilmesi ihtimali ele alındı.

Bu hamlenin Türkiye ile Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları tartışmalarında yeni bir tablo oluşturacağı savunuldu.

Yazıda, bunun Yunanistan’ın deniz ulaşım yolları üzerindeki kontrolünü artırabileceği ve silahlı kuvvetler açısından daha geniş bir operasyon alanı oluşturabileceği ileri sürüldü.

İYON DENİZİ’NDE YAPTI

Yunanistan, daha önce İyon Denizi’nde karasularını 12 deniz miline genişletmişti. Başbakan Kiryakos Miçotakis de Yunanistan’ın uluslararası hukuktan kaynaklanan karasularını 12 mile kadar genişletme hakkını saklı tuttuğunu söyledi.

Miçotakis 6 Eylül’de, “12 mile ne zaman ve nasıl genişleteceğimize ben karar vereceğim” değerlendirmesinde bulundu.

‘ANKARA TAKİP EDİYOR’

Türkiye, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 deniz milinin üzerine çıkarmasını 1995 yılında TBMM kararıyla ‘casus belli’, yani savaş nedeni sayacağını ilan etmişti. Enikos’un analizinde Türkiye’nin bu tutumuna dikkat çekilerek, atılabilecek adımın Ankara tarafından yakından takip edileceği değerlendirmesi yapıldı.

HARİTAYI PAYLAŞTILAR

Enikos, Girit Adası’nın haritasını ve hedeflenen bölgeyi paylaştı. Girit’in güneyi, Türkiye-Libya ilişkileri açısından da önem taşıyor. İki ülkenin 2019’da imzaladığı mutabakat, Yunanistan tarafından kabul edilmiyor.