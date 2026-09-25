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Gündem İsrail medyası Erdoğan’ın BM konuşmasını gizledi! Onlar da gizlediler
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İsrail medyası Erdoğan’ın BM konuşmasını gizledi! Onlar da gizlediler

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İsrail medyası Erdoğan’ın BM konuşmasını gizledi! Onlar da gizlediler

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki Gazze konuşmasının Türkiye’deki bazı gazete ve televizyonlarda yeterince yer bulmadığını savundu. Karahasanoğlu; Milli Gazete, Karar, BirGün, Yeni Asya, Sözcü, Nefes ve Cumhuriyet gibi yayınları eleştirerek, “Bu konuşmaya ulaşmalı, bu konuşmadan haberdar olmalı” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, “Erdoğan’ın konuşmasını gizleyen medya organları” başlıklı yazısında medya kuruluşlarına yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Gazze’de yaşananları dünya liderlerinin önünde gündeme getirdiğini hatırlatan Karahasanoğlu, siyasi görüş ayrımı yapılmaksızın bu konuşmanın kamuoyuna aktarılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

“Hangisi Erdoğan’ın konuşmasını verebildi?”

Karahasanoğlu; Milli Gazete’den Karar’a, BirGün’den Yeni Asya’ya, Sözcü’den Cumhuriyet’e kadar çeşitli gazetelerin yanı sıra bazı televizyon kanallarını da sıralayarak Erdoğan’ın konuşmasına gereken ağırlığın verilmediğini belirtti.

Yazar, “Hangisi Erdoğan’ın konuşmasını verebildi?” diye sorarak, Gazze konusunda siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğini savundu. Erdoğan’a seçimlerde destek vermeyenlerin dahi Gazze konusunda yaptığı çağrıları kamuoyuna aktarmasının gazetecilik açısından önemli olduğunu ifade etti.

Karar’ın manşetine de tepki gösterdi

Karahasanoğlu'nun eleştirilerinin hedeflerinden biri de Karar gazetesinin “Bir de Gazze’ye faydası olsa” manşeti oldu.

Önce Erdoğan'ın Gazze konusundaki açıklamalarının aktarılması, ardından bunların yeterli olup olmadığının tartışılması gerektiğini belirten Karahasanoğlu, yazısında önemli tespitleri okuyucuları ile paylaştı.

İŞTE KARAHASANOĞLU'NUN BU GÜNKÜ YAZISI >>>

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