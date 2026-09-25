Suudi Arabistan’da dikkat çeken çıkış! Cephedeki askerlere “hazır olun” mesajı

Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasındaki askeri gerilimde yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan'ın en üst dini otoritesi Başmüftü Şeyh Salih bin Fevzan el-Fevzan, sınır bölgelerinde görev yapan Suudi askerleri ile koalisyon güçlerine yönelik dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Fevzan, askerlerden birlik içinde hareket etmelerini, görevlerine bağlı kalmalarını ve saha komutanlarının emirlerini yerine getirmeye sürekli hazır olmalarını istedi.

“Kiminle savaştığınızı bilin”

Başmüftü Fevzan, Yemen'de güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek Husilere karşı mücadele eden güçlere birlik çağrısında bulundu.

Fevzan açıklamasında Husileri ülkede bölünmeye yol açmak ve Müslümanların kutsal mekânlarına zarar vermeye çalışmakla suçladı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın Yemen'deki askeri faaliyetlerine ilişkin karşı suçlamalarda bulunuyor.

Askerlere “sürekli hazır olun” çağrısı

Fevzan'ın ordu mensuplarına yönelik mesajındaki en dikkat çekici bölüm ise askeri hazırlık vurgusu oldu.

Başmüftü, cephedeki askerlere hitaben görevlerini yerine getirmeye “sürekli hazır” olmalarını, yöneticileri ve saha komutanlarını dinlemelerini ve verilen emirleri hassasiyetle uygulamalarını istedi. Ülkenin sınırlarını ve kutsal mekânları korumanın büyük bir görev olduğunu ifade etti.

Mekke gerilimi tırmandırdı

Açıklamanın zamanlaması da dikkat çekti. Suudi makamları son haftalarda Husileri Mekke'yi hedef alan bir saldırı girişiminde bulunmakla suçladı. Reuters'ın aktardığına göre Suudi devlet televizyonu da ülkedeki bir camiye yönelik olduğu belirtilen saldırının görüntülerini yayımladı.

Husilerin son dönemde Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdığı bildiriliyor. Suudi öncülüğündeki koalisyon da 24 Eylül'de Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen 6 balistik füzenin imha edildiğini ve Taif ile Yanbu'ya yönelik girişimlerin engellendiğini açıkladı.

Gözler Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan hattında

Gerilimin yükseldiği süreçte Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın askeri yetkililerinin acil toplantı hazırlığı yaptığı da bildirildi.

Üç ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, Mekke ve Suudi Arabistan'daki sivil ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırılar kınandı. Görüşmede üç ülkenin genelkurmay başkanlarının Suudi Arabistan'a verilebilecek desteği değerlendirmek üzere acil toplantı yapmasına ilişkin hazırlıklar da ele alındı.