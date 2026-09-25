  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran yanlısı hükümet gitti İsrail yanlısı hükümet geldi Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi! En büyük içeceği çocuk kanı olan Starbucks batıyor Guterres’ten İsrail’e UNRWA tepkisi: 400 çalışan hayatını kaybetti Yunanistan yine ateşle oynuyor! Aile kurumu son sürat çöküyor! 1 yılda 100 bin baba evden uzaklaştırıldı! Erdoğan'a hakaret etmişti böyle aşağılandı: Türkiye'den Netanyahu'ya üçüncü katip düzeyinde yanıt 25 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 25 Eylül 2017: Abdulkadir Yüksel (Belediye Başkanı, Milletvekili) Şi’den Beyaz Saray’da ticaret açıklaması: ABD ile yeni düzenlemede anlaştık
Yaşam Türkiye'de kadınların sigara kullanımında rekor artış!
Yaşam

Türkiye'de kadınların sigara kullanımında rekor artış!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Türkiye'de kadınların sigara kullanımında rekor artış!

Türkiye’de kadınların tütün ve tütün ürünleri kullanım oranı 2008-2025 döneminde yüzde 15,2’den yüzde 20,6’ya yükseldi. Aynı dönemde erkeklerde kullanım oranı yüzde 47,9’dan yüzde 46’ya geriledi.

Türkiye’de kadınların tütün ve tütün ürünleri kullanım oranı 2008-2025 döneminde yüzde 15,2’den yüzde 20,6’ya yükseldi. Aynı dönemde erkeklerde kullanım oranı yüzde 47,9’dan yüzde 46’ya geriledi.

Anadolu Ajansı’nın “Bir Nefes Bin Zehir” başlıklı dosyasında, Türkiye’de tütün kullanım oranlarının yıllar içindeki değişimi ile tütün kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarından derlenen bilgilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün ürünü kullanım oranı erkeklerde yüzde 46, kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

 

Türkiye'de 2008'de yüzde 31,2 olan toplam tütün kullanım oranı 2025'te yüzde 33,2'ye yükseldi. Bu dönem aralığında erkeklerde tütün kullanım oranı yüzde 47,9'dan yüzde 46'ya gerilerken, kadınlarda tütün kullanımı 17 yılda yüzde 35 artarak yüzde 15,2'den yüzde 20,6'ya çıktı.

Erkeklerde tütün kullanım oranı 2012'de yüzde 41,5, 2014'te yüzde 47,4 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Erken evrede teşhis edilen prostat kanserinde tedavi başarısı 'yüzde 100'e yakın'
Erken evrede teşhis edilen prostat kanserinde tedavi başarısı 'yüzde 100'e yakın'

Sağlık

Erken evrede teşhis edilen prostat kanserinde tedavi başarısı 'yüzde 100'e yakın'

Kanser tedavisinde Türkiye'de bir ilk: Hastanın kendi kanındaki NK hücreleri kullanıldı
Kanser tedavisinde Türkiye'de bir ilk: Hastanın kendi kanındaki NK hücreleri kullanıldı

Sağlık

Kanser tedavisinde Türkiye'de bir ilk: Hastanın kendi kanındaki NK hücreleri kullanıldı

Kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Barış, şiirlerini 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı
Kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Barış, şiirlerini 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı

Aktüel

Kanserle mücadele eden 14 yaşındaki Barış, şiirlerini 'Sabır Çiçeği' kitabında topladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23