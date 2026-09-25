Türkiye'de kadınların sigara kullanımında rekor artış!
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Türkiye’de kadınların tütün ve tütün ürünleri kullanım oranı 2008-2025 döneminde yüzde 15,2’den yüzde 20,6’ya yükseldi. Aynı dönemde erkeklerde kullanım oranı yüzde 47,9’dan yüzde 46’ya geriledi.
Türkiye’de kadınların tütün ve tütün ürünleri kullanım oranı 2008-2025 döneminde yüzde 15,2’den yüzde 20,6’ya yükseldi. Aynı dönemde erkeklerde kullanım oranı yüzde 47,9’dan yüzde 46’ya geriledi.
Anadolu Ajansı’nın “Bir Nefes Bin Zehir” başlıklı dosyasında, Türkiye’de tütün kullanım oranlarının yıllar içindeki değişimi ile tütün kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar ele alındı.
Sağlık Bakanlığı verileri ile Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarından derlenen bilgilere göre, 15 yaş ve üzeri nüfusta tütün ürünü kullanım oranı erkeklerde yüzde 46, kadınlarda ise yüzde 20,6 olarak hesaplandı.
Türkiye'de 2008'de yüzde 31,2 olan toplam tütün kullanım oranı 2025'te yüzde 33,2'ye yükseldi. Bu dönem aralığında erkeklerde tütün kullanım oranı yüzde 47,9'dan yüzde 46'ya gerilerken, kadınlarda tütün kullanımı 17 yılda yüzde 35 artarak yüzde 15,2'den yüzde 20,6'ya çıktı.
Erkeklerde tütün kullanım oranı 2012'de yüzde 41,5, 2014'te yüzde 47,4 olarak kaydedildi.
Kaynak: AA