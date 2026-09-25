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Avrupa Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi!
Avrupa

Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi!

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Yunan basınında S-400 ve F-35 depremi!

Yunanistan merkezli Greek City Times gazetesi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusundaki kararlı adımlarını ve F-35 programına dönüş süreçlerini manşetlerine taşıdı.

Yunanistan merkezli Greek City Times gazetesi, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri konusundaki kararlı adımlarını ve F-35 programına dönüş süreçlerini manşetlerine taşıdı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yürüttüğü temaslar Yunan basınının da gündemine girdi. Yunanistan merkezli Greek City Times, Ankara'nın S-400 meselesini çözüme kavuşturmak için yeni bir formül üzerinde çalıştığı yönündeki iddiaları okuyucularına taşıdı.

Gazeteci Mehmet Acet’in kulis bilgilerine dayandırılan haberde, Türkiye ile Rusya’nın S-400’lerin devri konusunda anlaştığı, ancak Siyonist rejim İsrail'in bu süreci engellemek için devreye girdiği iddia edildi.

Yunan basını, Tel Aviv'in baskılarına rağmen Ankara'nın İsrail vetosunu aşacak yepyeni bir formül geliştirdiğini ve bu durumun Atina'da büyük bir endişeye neden olduğunu aktardı.

 

"İSRAİL, F-35 KORKUSUYLA BAE'YE BASKI YAPTI"

Greek City Times'ın haberine göre, Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması amacıyla S-400 sistemlerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) devredilmesi konusunda mutabakata varılmıştı. Ancak İsrail, Türkiye'nin hava gücünün yeniden zirveye çıkmasını ve F-35'lere kavuşmasını engellemek için BAE yönetimine yoğun telkinlerde bulundu.

ATİNA'DA S-400 VE F-35 KABUSU

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın New York'tan verdiği mesajlarda S-400'lerin elden çıkarılması ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusundaki görüşmelerin sürdüğünü teyit etmesi Yunanistan'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Öte yandan Yunan basınına göre S-400 sürecindeki gecikmenin Rusya kaynaklı olmadığı, Ankara ile Moskova arasında ortak bir zeminin oluştuğu ileri sürüldü:

"İsrail BAE yönetimine S-400'leri almaması yönünde telkinde bulundu ve bunun gerekçesi olarak Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün önünü kesmek olduğunu öne sürdü. Ankara ise engeli aşmak için başka bir formül üzerinde çalışıyor."

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