Sadece CHP’li belediyelere operasyon düzenleniyor yalanı çöktü: AK Partili ve MHP’li başkanlara gözaltı!

Malum zihniyetin “sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor” yalanını çökertecek bir gelişme de Kırıkkale’de yaşandı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında AK Partili ve MHP’li eski yöneticilerin de olduğu 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

YOLSUZLUĞA GEÇİT YOK

Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz’ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Operasyonda 31 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

Adli kaynaklardan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi…

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; AK Parti’den seçilen eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, MHP’den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu toplam 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

- Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma,

- Rüşvet,

- İrtikap,

- İhaleye fesat karıştırma,

- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarından işlem yürütülmektedir.

DOSYAYA GİREN YENİ DELİLLER ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmanın önemli ayrıntılarından birini, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oluşturmuştur.

Yeni delillerin değerlendirilmesinin ardından şüpheliler hakkındaki dosyalar yeniden ele alınmış ve Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı soruşturma başlatılmıştır.

SAAT 06.30’DA 4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 31 GÖZALTI

Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, 24 Eylül 2026 günü saat 06.30 itibarıyla Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturma yönünden ilgili görülen adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Şüphelilerin suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla soruşturma kapsamında mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri de uygulanmıştır.

Eş zamanlı operasyon sonucunda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yürütülen şüphelilerden 1’inin hâlihazırda ceza infaz kurumunda bulunduğu, 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirilmiştir.

İKİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA SORUŞTURMADA

Soruşturmanın şüphelileri arasında Yahşihan Belediyesinin farklı dönemlerinde belediye başkanlığı yapan iki isim de bulunmaktadır.

Buna göre;

AK Parti’den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında da soruşturma kapsamında adli işlem yürütülmektedir.

Soruşturma yalnızca eski belediye başkanlarıyla sınırlı olmayıp; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen iş insanlarını da kapsamaktadır.

ÖRGÜTLÜ YAPI, RÜŞVET VE İHALE İŞLEMLERİ İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında belediye bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerde şüphelilerin örgütlü biçimde hareket edip etmedikleri; rüşvet ve irtikap suçlarının işlenip işlenmediği; belediye ihalelerine hukuka aykırı müdahalede bulunulup bulunulmadığı ve gerçekleştirilen işlemler nedeniyle kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı araştırılmaktadır.

Bu kapsamda elde edilen belge ve dijital materyaller ile mali kayıtların incelenmesine devam edilmektedir.

Şüphelilerin birbirleriyle olan mali ve ticari ilişkilerinin, belediyeyle bağlantılı işlem ve ihalelerin ve soruşturmaya konu para hareketlerinin de soruşturma kapsamında değerlendirildiği belirtilmiştir.

ARAMA, EL KOYMA VE MAL VARLIĞI TEDBİRLERİ UYGULANDI

Operasyon kapsamında yalnızca gözaltı işlemleriyle yetinilmemiş; soruşturmanın delillerinin muhafaza altına alınması amacıyla arama ve el koyma kararları uygulanmış, ayrıca şüphelilerin mal varlıklarına ilişkin el koyma tedbirleri gerçekleştirilmiştir.

Ele geçirilen belge, dijital materyal ve diğer delillerin incelemeye alınmasının ardından soruşturmanın kapsamının yeni tespitler doğrultusunda genişletilebileceği değerlendirilmektedir. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.